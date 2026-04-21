Bruselas mira a EE. UU. para evitar el desabastecimiento de combustible para aviones

La Comisión Europea busca soluciones a la crisis de combustible que enfrenta el sector aeronáutico. Según ha indicado el comisario de Transportes y Turismo, el conservador griego Apostolos Tzitzikostas, contempla acelerar la demanda a Estados Unidos para garantizar el suministro del carburante que necesitan las aeronaves locales. Aunque Tzitzikostas sostiene que «no hay indicios de escasez real» para las aerolíneas comunitarias, anuncia que está sobre la mesa incrementar las compras a los productores estadounidenses «si la situación empeora». Más allá de las soluciones de mercado, ha anunciado que el ejecutivo de los 27 creará un observatorio público para monitorear las reservas y las capacidades de refinamiento de la UE.

El comisario de Transportes ha hecho estas reflexiones tras un encuentro con los ministros de Transporte de los 27, convocada para acordar salidas a la crisis energética causada por el cierre del estrecho de Ormuz. Ha reconocido, en este sentido, que las consecuencias de un bloqueo a largo plazo del paso pueden ser «catastróficas». Por ahora, el cuello de botella está provocando que el mercado aeronáutico esté «más tenso de lo habitual» por la «presión» petrolera que se nota en algunas partes del continente. «Estamos monitoreando la situación muy de cerca, junto con los estados miembros y los socios del sector», ha señalado. En caso de extrema necesidad, ha añadido, aún quedan reservas de emergencia que «pueden y serán liberadas si es necesario», en caso de que la escasez ponga en peligro la actividad aeronáutica.

Avión de Iberia A350 IBERIA (Foto de ARCHIVO) 04/8/2020

Alternativas europeas

En adelante, la Comisión ha defendido la necesidad de mejorar las reservas de combustible de aviación para los estados miembros; especialmente en un entorno internacional cada vez más incierto. Más allá de las alternativas comerciales, Tzitzikostas también ha reivindicado el desarrollo de combustibles sostenibles, que puedan concentrar la cadena de valor en territorio europeo. «Nuestra transición no es solo una cuestión de protección ambiental, sino que de ella depende nuestra autonomía estratégica», ha alertado el comisario. En este sentido, insta a los estados a idear salidas para «depender menos de la evolución del contexto global». «La única manera de lograrlo es producir nuestra energía y nuestros combustibles», ha apostillado.