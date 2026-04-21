Moody’s reconoce la «fuerza intrínseca» de Caixabank y eleva el rating a A3

La agencia de calificación estadounidense Moody’s premia a Caixabank con una mejora del rating. Según ha anunciado la entidad de origen catalán en una comunicación a la CNMV, la firma, con sede en Nueva York, ha elevado la valoración de la deuda del banco hasta el nivel A3, un escalón por encima de la anterior evaluación, que la dejaba en Baa1. Según Moody’s, la recalificación de Caixabank responde a su «fuerza intrínseca». La entidad recibe la buena noticia poco antes de una temporada de resultados en la que ya se vislumbra la estabilización del sector: según las estimaciones del mercado, la compañía que lidera Gonzalo Gortázar ganará cerca de 1.500 millones de euros entre enero y marzo de este año, aproximadamente un 1% más que el curso anterior. Se trata de un ascenso más modesto que el que ha registrado en los últimos cursos, entre presiones financieras por la mala situación económica creada por la guerra en Irán.

Más allá del rating general de la entidad, también ha elevado la calificación de la deuda subordinada tier 2, que se queda en Baa1, un nivel por encima del anterior. Además, ha confirmado las valoraciones de Caixabank como emisor a largo y corto plazo, así como las de la deuda sénior preferente, la de los depósitos y la de los riesgos. Todos ellos, cabe decir, con perspectiva estable.

Imagen de archivo de la fachada de la sede social de CaixaBank en Valencia / ACN

Rebaja a Kutxabank

No todas las entidades del Estado han recibido este tipo de premio por parte de Moody’s. Esta misma tarde, el banco vasco Kutxabank ha confirmado a la CNMV que la agencia estadounidense ha rebajado la calificación hasta el nivel A3, el mismo que Caixabank y un escalón por debajo de su anterior A2. El recorte responde a una «severidad en las pérdidas» para los pasivos, debido a la preferencia de los depositantes, aplicada de acuerdo con el cambio de normativa europea en términos de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos. Mejores han sido las noticias que ha recibido el banco gallego Abanca, que ha visto cómo Moody’s mejoraba la calificación de los depósitos y mantenía estable la de la deuda sénior preferente, también en nivel A3.