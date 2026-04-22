Trump allarga l’alto el foc fins que l’Iran presenti un pla de pau

La guerra a l’Orient Mitjà sembla que comença a desescalar després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat que l’alto el foc es mantindrà fins que les autoritats iranianes facin una proposta de pau i s’acabin les negociacions al Pakistan entre els dos països. A través d’una publicació a la xarxa social de la seva propietat, TruthSocial, Trump ha assenyalat que ha ordenat als cossos militars nord-americans “que mantinguin el bloqueig i, en tots els altres aspectes, romanguin preparades i operatives, i, en conseqüència, prorrogaré l’alto el foc fins que es presenti la seva proposta i concloguin les negociacions, sigui el que sigui el resultat”.
El president dels Estats Units ha assenyalat que la decisió arriba després que el Pakistan hagi demanat a l’administració Trump allargar l’alto el foc amb l’Iran “fins que els seus líders i representants puguin presentar una proposta unificada”. Trump, però, no ha perdut l’oportunitat de llançar un dard emmetzinat contra el país persa i assegura que “el Govern de l’Iran es troba greument dividit, la qual cosa no és d’estranyar”.
L’alto el foc es prorroga en un context molt dur després d’un cap de setmana marcat per la reobertura i el tancament de l’estret d’Ormuz i l’assalt americà a un vaixell iranià, un fet que ha augmentat les tensions a l’Orient Mitjà després de diversos dies de relativa calma.
Trump assegura que l’Iran va de catxa i no vol tancar l’estret d’Ormuz
A través de les xarxes socials, Trump també ha volgut fer el fatxenda i ha assegurat que l’Iran va de catxa i “no vol” que “es tanqui” l’estret d’Ormuz. Segons el president nord-americà, des de Teheran volen el tancament de l’estret per “guardar les aparences” en el pols contra els Estats Units. “L’Iran no vol que es tanqui l’estret d’Ormuz, sinó que ho mantingui obert per a poder guanyar 500 milions de dòlars (425,75 milions d’euros) al dia, que és, per tant, el que estan perdent si es tanca”, ha etzibat l’inquilí de la Casa Blanca.
De fet, Trump ha assenyalat que l’Iran travessa una gran crisi i “s’està enfonsant econòmicament” pel tancament de l’estret d’Ormuz. “Perden 500 milions de dòlars al dia. L’Exèrcit i la Policia es queixen que no els paguen. SOS!”, ha assenyalat Trump, qui s’ha afanyat a posar pressió sobre els aiatol·làs, de qui diuen que volen “guardar les aparences” i assegurant que “fa quatre dies” se li ha “acostat gent” afirmant que “l’Iran vol obrir l’estret (d’Ormuz) immediatament”.