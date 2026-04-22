Els EUA cancel·len el viatge per tancar un acord de pau amb l’Iran

La pròrroga de l’alto el foc amb l’Iran, anunciat per Trump, ha estat seguit pel cancel·lament del viatge al Pakistan del vicepresident dels Estats Units, JD Vance, com a cap de la delegació de Washington, que busca segellar un nou pacte de pau a llarg termini, segons han informat alguns mitjans nord-americans com el diari Wall Street Journal, la cadena CBS o el portal de notícies Axios, i ha recollit Europa Press.
El cap de la Casa Blanca hauria suspès les negociacions de manera “indefinida” fins que Teheran presenti una “proposta unificada” i concloguin les converses. El viatge estava planejat amb vista a una segona ronda de contactes que succeís a les converses maratonianes des de fa més d’una setmana, quan es van superar les 21 hores de reunió amb la delegació iraniana. Tanmateix, l’extensió de l’alto el foc assolit a inicis de l’abril entre els dos països ha arribat sense que la República Islàmica hagi donat una resposta oficial per confirmar o no la seva assistència a la trobada que s’anava a produir aquest dimarts a la capital del Pakistan, Islamabad.
Una reunió crucial pel Pakistan
Fonts citades per la cadena de televisió CNN, i recollides per Europa Press, han assenyalat que el viatge del número dos de la Casa Blanca, JD Vance, previst per dimarts, semblava haver estat ajornat, alhora apuntant a la celebració d’una reunió important a la Casa Blanca per tractar l’assumpte. La treva arribava al seu fi a les 4:50 hores del 22 d’abril (les 13:50 a Catalunya), i poques hores abans de la seva expiració, l’executiu pakistanès va demanar urgentment a les autoritats perses que assistissin a les negociacions, considerades de caràcter “crucials”.
Més tard, el portaveu del ministeri d’exteriors del règim islàmic, Esmaeil Baghaei, va assegurar que no s’havia pres una decisió sobre la participació de Teheran a les converses. No obstant això, l’agència de notícies Tasnim, vinculada amb la Guàrdia Revolucionària, ha difós que la delegació de l’Iran no viatjarà a Islamabad, segons un comunicat dels diplomàtics iranians segons el qual no hi hauria perspectives perquè Teheran s’impliqui en la segona fase.