Els EUA cancel·len el viatge per tancar un acord de pau amb l’Iran
Àlex Álvarez
22/04/2026 10:39

La pròrroga de l’alto el foc amb l’Iran, anunciat per Trump, ha estat seguit pel cancel·lament del viatge al Pakistan del vicepresident dels Estats Units, JD Vance, com a cap de la delegació de Washington, que busca segellar un nou pacte de pau a llarg termini, segons han informat alguns mitjans nord-americans com el diari Wall Street Journal, la cadena CBS o el portal de notícies Axios, i ha recollit Europa Press.

El cap de la Casa Blanca hauria suspès les negociacions de manera “indefinida” fins que Teheran presenti una “proposta unificada” i concloguin les converses. El viatge estava planejat amb vista a una segona ronda de contactes que succeís a les converses maratonianes des de fa més d’una setmana, quan es van superar les 21 hores de reunió amb la delegació iraniana. Tanmateix, l’extensió de l’alto el foc assolit a inicis de l’abril entre els dos països ha arribat sense que la República Islàmica hagi donat una resposta oficial per confirmar o no la seva assistència a la trobada que s’anava a produir aquest dimarts a la capital del Pakistan, Islamabad.

Una reunió crucial pel Pakistan

Fonts citades per la cadena de televisió CNN, i recollides per Europa Press, han assenyalat que el viatge del número dos de la Casa Blanca, JD Vance, previst per dimarts, semblava haver estat ajornat, alhora apuntant a la celebració d’una reunió important a la Casa Blanca per tractar l’assumpte. La treva arribava al seu fi a les 4:50 hores del 22 d’abril (les 13:50 a Catalunya), i poques hores abans de la seva expiració, l’executiu pakistanès va demanar urgentment a les autoritats perses que assistissin a les negociacions, considerades de caràcter “crucials”.

El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors de l’Iran, Esmaeil Baghaei, parla durant una entrevista amb Xinhua a Teheran. Europa Press / Contacto / Sha Dati

Més tard, el portaveu del ministeri d’exteriors del règim islàmic, Esmaeil Baghaei, va assegurar que no s’havia pres una decisió sobre la participació de Teheran a les converses. No obstant això, l’agència de notícies Tasnim, vinculada amb la Guàrdia Revolucionària, ha difós que la delegació de l’Iran no viatjarà a Islamabad, segons un comunicat dels diplomàtics iranians segons el qual no hi hauria perspectives perquè Teheran s’impliqui en la segona fase.

