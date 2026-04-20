L’Iran encara “no ha pres una decisió” sobre la seva participació en una segona ronda de converses amb els Estats Units a Islamabad (Pakistan), ha informat el portaveu del ministeri d’exteriors del país persa, Esmaeil Baghaei, a l’agència de notícies Mehr i ha recollit Europa Press. El règim dels aiatol·làs ha acusat Washington de “no ser seriós” en els seus esforços diplomàtics per aturar la guerra a causa de les seves accions, molt contradictòries amb les seves declaracions en favor del diàleg.
Les dues parts encara es troben lluny d’un acord de pau, perquè “els Estats Units insisteixen en posicions poc realistes”, ha argumentat Baghaei, abans de recordar que la Casa Blanca “ha traït a la diplomàcia i violat el Dret Internacional” en dues ocasions durant les negociacions, fent referència a les dues ofensives llançades pels nord-americans per sorpresa, el juny del 2025 i el febrer del 2026, en ple procés de negociacions per signar un nou acord nuclear. També ha traslladat la seva indignació davant del bloqueig de l’estret d’Ormuz i el nou atac a un vaixell iranià diumenge, que ha titllat com un acte “d’agressió”.
L’Iran denuncia una violació de la treva al Líban
A més, el portaveu de l’alta diplomàcia del règim teocràtic ha denunciat els atacs d’Israel al Líban malgrat l’alto el foc, “que suposen un exemple de com l’altra part (Estats Units) acusa a l’altre (Israel) per encobrir els seus errors”. L’Iran culpabilitza, així, els Estats Units per la violació de l’alto el foc al Líban.
“Després d’anunciar un alto el foc al Líban i la reobertura de l’estret d’Ormuz, segons els assumptes plantejats, va anunciar que mantindria el seu bloqueig naval (contra l’Iran), la qual cosa demostra que Washington no és seriós sobre el procés de negociacions“, ha afegit el portaveu de la diplomàcia iraniana.