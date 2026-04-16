Creix l’optimisme per la pau al Pròxim Orient amb les converses que mantindran “els dos líders” d’Israel i el Líban, arran de l’ofensiva iniciada el 2 de març al territori libanès. La trobada, que es produirà avui, ha estat confirmada pel president estatunidenc, Donald Trump, segons ha informat l’agència Europa Press. Aquesta trobada es produeix després que dimarts les dues delegacions acordessin el compromís per reprendre el diàleg i per posar fi a les hostilitats entre les Forces de Defensa d’Israel (FDI) i el partit-milícia xiïta de Hezbollah.
El dirigent republicà ha celebrat aquesta trobada a la seva xarxa social de Truth Social: “Fa molt temps que els dos líders no parlen, uns 34 anys. Demà succeirà. Genial!”. Tanmateix, el magnat no ha especificat si el president libanès, Joseph Aoun, i el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, encapçalaran les converses. Més tard, la ministra d’Innovació, Ciència i Tecnologia, Gila Gamliel, ha explicat a la ràdio militar que els dos caps de govern protagonitzaran les converses. “El Líban necessita ajuda en aquest moment perquè manca de les capacitats necessàries, i amb la participació dels Estats Units i Israel, finalment serà possible aconseguir el desarmament de Hezbollah”, ha afegit.
En aquest sentit, en cas de tirar endavant amb les negociacions, aquestes marcarien una fita històrica, donat que les darreres converses d’alt nivell entre tots dos països es van produir el 1993. L’ofensiva, no obstant això, no es deté i el ministeri de Salut del Líban ja xifra en més de 2150 les víctimes mortals. Ahir dimecres, el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit d’Israel, Eyal Zamir, va afirmar que estan ocupant i netejant “zones clau”, i eliminant les amenaces dels assentaments del nord (…), fet que suposa “un cop dur per a l’organització terrorista“.
Una delegació pakistanesa a Teheran
Paral·lelament, una delegació liderada pel comandant de l’Exèrcit del Pakistan, Asim Munir, ha aterrat aquest dimecres a la capital iraniana, Teheran, després del fracàs de la primera ronda de contactes del cap de setmana passada entre els diplomàtics perses i nord-americans, que buscan el final de la guerra esclatada el 28 de febrer. El responsable de l’alta diplomàcia del país persa, Abbas Araghchi, ha rebut a Munir i al ministre d’Interior, Mohsin Naqvi. La representació pakistanesa preveu transmetre la postura de Washington i explorar les possibilitats d’una segona ronda de negociacions que, com ha informat la cadena de televisió iraniana IRIB, es produirien a Islamabad.
El titular d’exteriors ha agraït el Pakistan, en una mostra de la “profunditat i solidesa” de les relacions entre Teheran i Islamabad. “El nostre compromís amb la promoció de la pau i l’estabilitat regional és ferm i compartit“, ha expressat.
Continua vigent, doncs, l’alto el foc de quinze dies, que cerca l’espai diplomàtic per assolir un pacte més ampli que acabi amb l’ofensiva israeliana i estatunidenca, a canvi de l’aixecament de les sancions a l’Iran, la tornada a la normalitat a l’estret d’Ormuz i un nou pacte nuclear amb la República Islàmica.