L’Iran denuncia el bloqueig d’Ormuz com una violació de la seva sobirania

Una de les conseqüències pel fracàs de les negociacions de pau entre l’Iran i el Pakistan ha estat el bloqueig estatunidenc de l’estret d’Ormuz, el pas marítim per on transita el 20% de la producció de petroli. El país persa, mitjançant el seu representant davant de les Nacions Unides, Amir Said Iravani, ha denunciat que aquesta mesura constitueix una “greu violació de la sobirania i integritat territorial” de l’Iran, alhora que ha advertit del “dret inherent” del país asiàtic a adoptar totes les mesures “necessàries i proporcionades” per protegir aquesta sobirania, segons ha informat Europa Press.
Les declaracions d’Iravani han estat dirigides al secretari general de l’ONU, António Guterres, i al president del Consell de Seguretat, el bahrainià Jamal Fares Alrowaiei. En aquest sentit, considera el tancament perimetral imposat com una “violació flagrant de la prohibició de l’amenaça o l’ús de la força consagrada en el paràgraf 4 de l’article 2 de la Carta de les Nacions Unides” i una vulneració del Dret Internacional del Mar. També responsabilitza al país presidit per Donald Trump per “qualsevol conseqüència que es derivi d’aquest, inclòs el seu impacte en la pau i la seguretat regional i internacional”.
El diplomàtic iranià ha instat a l’ONU que condemnin de manera “inequívoca que condemnin aquesta mesura, adoptant mesures urgents i eficaces per impedir una escalada més gran amb conseqüències potencialment catastròfiques per a la pau i la seguretat”. Es tracta d’una mesura contra els vaixells de totes les nacions que entrin o surtin dels ports iranians i de les zones de la costa, inclosos tots els ports del golf pèrsic i d’Oman.
L’Iran manté converses amb Rússia
El ministre d’exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha mantingut avui una conversa amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, en què ha alertat de les conseqüències dels actes “provocatius” dels EUA al golf Pèrsic i l’estret d’Ormuz.
D’altra banda, Lavrov ha aplaudit “el compromís amb la continuació dels esforços diplomàtics i la cerca de solucions que abordin les causes subjacents del conflicte per a aconseguir una estabilització a llarg termini de la regió, tenint en compte els interessos legítims de la República Islàmica de l’Iran i els seus veïns”. A més, el cap de la diplomàcia russa ha recalcat la disposició de Moscou per “ajudar en la resolució de la crisi, que no té solució militar”, i ha recordat la iniciativa del país presidit per Putin de “desenvolupar un concepte per garantir la seguretat al golf que impliqui a tots els territoris costaners i que estigui defensat per països externs a la regió”.