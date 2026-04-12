Els Estats Units i l’Iran no han pogut arribar a un acord per posar punt final al conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà després de 21 hores de negociació al Pakistan. Des dels Estats Units, el vicepresident del país, J. D. Vance, ha marxat de la reunió i no ha volgut donar detalls de les converses entre els emissaris dels dos països tot i que sí que ha assenyalat que una de les pedres a la sabata de les converses de pau és la manca d’un “compromís ferm” per part de l’Iran de renunciar al programa nuclear.
Vance, en declaracions recollides per l’ACN, ha assenyalat que el govern dels Estats Units ha deixat clares quines eren les “línies vermelles” per a negociar la pau i ha destacat que “hem mantingut converses substancials amb l’Iran. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que no hem arribat a cap mena d’acord, i això crec que és molt pitjor per a l’Iran que no per als Estats Units”. Segons Vance els Estats Units han “aclarit en quins aspectes estem disposats a cedir i en quins no, i ho hem deixat el més clar possible. Però ells han decidit no acceptar les nostres condicions” i lamenta la manca de mà esquerra de Teheran: “Veiem un compromís per part de l’Iran de no desenvolupar una arma nuclear, no només ara, no només d’aquí a dos anys, sinó a llarg termini? Encara no l’hem vist”.
Per Vance els Estats Units necessiten “veure aquest compromís ferm que no buscaran adquirir una arma nuclear, ni cercaran els mitjans que els permetin aconseguir-la ràpidament” i que l’Iran cancel·li o abandoni el desenvolupament del programa nuclear “és l’objectiu principal del president dels Estats Units, i això és el que hem intentat aconseguir a través d’aquestes negociacions”.
L’Iran acusa els Estats Units de fer “demandes excessives”
Des de Teheran, però, la reunió amb els Estats Units s’ha vist des d’un prisma totalment diferent i assegura que el que fa els Estats Units són “demandes excessives i no raonables”, motiu pel qual els acusa d’haver fet fracassar les converses de pau al Pakistan. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors de l’Iran, Ismail Baghaei, ha assegurat que els dos països han “arribat a una entesa en diversos assumptes, però en dues o tres qüestions importants les posicions estaven molt allunyades”. “L’Iran no té pressa, i llevat que els Estats Units acceptin un acord raonable, no hi haurà cap canvi en la situació a l’estret d’Ormuz”, ha sentenciat el diplomàtic iranià.