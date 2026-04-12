Estados Unidos e Irán no han podido llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto bélico en Oriente Medio después de 21 horas de negociación en Pakistán. Desde Estados Unidos, el vicepresidente del país, J. D. Vance, ha abandonado la reunión y no ha querido dar detalles de las conversaciones entre los emisarios de los dos países, aunque sí ha señalado que uno de los obstáculos en las conversaciones de paz es la falta de un «compromiso firme» por parte de Irán de renunciar al programa nuclear.

Vance, en declaraciones recogidas por la ACN, ha señalado que el gobierno de Estados Unidos ha dejado claras cuáles eran las «líneas rojas» para negociar la paz y ha destacado que «hemos mantenido conversaciones sustanciales con Irán. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo, y eso creo que es mucho peor para Irán que para Estados Unidos». Según Vance, Estados Unidos ha «aclarado en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible. Pero ellos han decidido no aceptar nuestras condiciones» y lamenta la falta de flexibilidad de Teherán: «¿Vemos un compromiso por parte de Irán de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, no solo dentro de dos años, sino a largo plazo? Aún no lo hemos visto».

Para Vance, Estados Unidos necesita «ver ese compromiso firme de que no buscarán adquirir un arma nuclear, ni buscarán los medios que les permitan conseguirla rápidamente» y que Irán cancele o abandone el desarrollo del programa nuclear «es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones».

Imagen de archivo de humo tras explosiones en Teherán, Irán, 23 de marzo de 2026. Las explosiones sonoras se sintieron en Teherán el lunes por la mañana, dijo un reportero de Xinhua, observando múltiples destellos de luz en el cielo nocturno sobre la parte oriental de la capital iraní. Shadati / Xinhua News / ContactoPhoto/EUROPA PRESS

Irán acusa a Estados Unidos de hacer «demandas excesivas»

Desde Teherán, sin embargo, la reunión con Estados Unidos se ha visto desde un prisma totalmente diferente y asegura que lo que hace Estados Unidos son «demandas excesivas e irrazonables», motivo por el cual los acusa de haber hecho fracasar las conversaciones de paz en Pakistán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, ha asegurado que los dos países han «llegado a un entendimiento en varios asuntos, pero en dos o tres cuestiones importantes las posiciones estaban muy alejadas». «Irán no tiene prisa, y a menos que Estados Unidos acepte un acuerdo razonable, no habrá ningún cambio en la situación en el estrecho de Ormuz», ha sentenciado el diplomático iraní.