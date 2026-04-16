Crece el optimismo por la paz en Oriente Próximo con las conversaciones que mantendrán «los dos líderes» de Israel y el Líbano, tras la ofensiva iniciada el 2 de marzo en territorio libanés. El encuentro, que se producirá hoy, ha sido confirmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado la agencia Europa Press. Este encuentro se produce después de que el martes ambas delegaciones acordaran el compromiso para reanudar el diálogo y poner fin a las hostilidades entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el partido-milicia chiita de Hezbollah.

El dirigente republicano ha celebrado este encuentro en su red social Truth Social: «Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!». Sin embargo, el magnate no ha especificado si el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabezarán las conversaciones. Más tarde, la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, ha explicado en la radio militar que los dos jefes de gobierno protagonizarán las conversaciones. «El Líbano necesita ayuda en este momento porque carece de las capacidades necesarias, y con la participación de Estados Unidos e Israel, finalmente será posible lograr el desarme de Hezbollah», ha añadido.

En este sentido, en caso de que las negociaciones avancen, marcarían un hito histórico, dado que las últimas conversaciones de alto nivel entre ambos países se produjeron en 1993. La ofensiva, sin embargo, no se detiene y el ministerio de Salud del Líbano ya cifra en más de 2150 las víctimas mortales. Ayer miércoles, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, afirmó que están ocupando y limpiando «zonas clave», y eliminando las amenazas de los asentamientos del norte (…), lo que supone «un golpe duro para la organización terrorista«.

El jefe militar de Israel, Eyal Zamir, asiste a una reunión de oficiales de seguridad. Europa Press / Contacto / IDF

Una delegación pakistaní en Teherán

Paralelamente, una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado este miércoles en la capital iraní, Teherán, tras el fracaso de la primera ronda de contactos del pasado fin de semana entre los diplomáticos persas y estadounidenses, que buscan el fin de la guerra estallada el 28 de febrero. El responsable de la alta diplomacia del país persa, Abbas Araghchi, ha recibido a Munir y al ministro del Interior, Mohsin Naqvi. La representación pakistaní prevé transmitir la postura de Washington y explorar las posibilidades de una segunda ronda de negociaciones que, como ha informado la cadena de televisión iraní IRIB, se producirían en Islamabad.

El titular de exteriores ha agradecido a Pakistán, en una muestra de la «profundidad y solidez» de las relaciones entre Teherán e Islamabad. «Nuestro compromiso con la promoción de la paz y la estabilidad regional es firme y compartido«, ha expresado.

Continúa vigente, pues, el alto el fuego de quince días, que busca el espacio diplomático para alcanzar un pacto más amplio que termine con la ofensiva israelí y estadounidense, a cambio del levantamiento de las sanciones a Irán, el retorno a la normalidad en el estrecho de Ormuz y un nuevo pacto nuclear con la República Islámica.