El Oriente Medio vuelve a despertar inmerso en una nueva escalada de tensiones. En el cuarto día de guerra contra Irán Israel ha anunciado que ha desplegado tropas sobre territorio libanés después de que el pasado domingo en la madrugada la milicia chiíta de Hezbolá. El ejército israelí ha señalado que este martes por la mañana soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han desplegado sobre el sur del Líbano. En un comunicado las FDI han señalado que el despliegue militar en territorio libanés se complementa con la operación Rugido del León -nombre que ha recibido el ataque israelí y estadounidense contra Irán- y destaca que «fuerzas de la 91ª División están operando en el sur del Líbano, posicionadas en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada».

En el comunicado del ejército israelí recogido por Europa Press se utiliza como ‘casus belli’ la presencia de Hezbolá en el Líbano y señalan que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas e impedir intentos de infiltración en el Estado de Israel».

Una cruzada contra Hezbolá

De hecho, la milicia chiíta es la gran protagonista de la comunicación de las FDI, ya que acusan a Hezbolá de «sumarse a la campaña y actuar en nombre de Irán y asumirá las consecuencias de sus acciones», un hecho que según el ejército israelí no se puede permitir, porque es potencialmente peligroso para los ciudadanos de Israel.

Una columna de humo negro sobre un enclave militar israelí después de que un dron iraní fue interceptado como se ve sobre el asentamiento israelí de Metula como se ve desde el pueblo fronterizo del sur libanés Qliyaa. | Stringer/dpa (EUROPA PRESS)

El gobierno israelí también ha puesto énfasis sobre la milicia chiíta y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han «autorizado» al Ejército para «avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en el Líbano para evitar ataques contra las comunidades israelíes en la frontera». «La organización terrorista está pagando, y continuará pagando, un alto precio por disparar contra Israel», ha espetado Katz.