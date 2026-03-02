Los ataques que EE.UU. e Israel comenzaron el sábado contra Irán durarán el tiempo necesario, aunque en este momento el presidente estadounidense, Donald Trump, menciona que la ofensiva se prolongará al menos un mes. En su primera comparecencia ante los medios en dos días, Trump ha asegurado que lo más contundente de la operación aún está por llegar. Al mismo tiempo, Trump ha dejado la puerta abierta a enviar tropas sobre el terreno.

Hasta el momento, los ataques han supuesto 555 víctimas mortales, según el balance hecho por la Media Luna Roja. Trump ha lamentado la muerte de cuatro soldados estadounidenses. Los bombardeos han afectado a más de 100 ciudades. El ataque de las dos potencias comenzó el sábado y una de las primeras consecuencias que tuvo fue la muerte del ayatolá Alí Khamenei, una noticia que fue confirmada por el propio Trump. “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”.

La responsabilidad es del gobierno iraní

Trump ha atribuido la responsabilidad de la operación al gobierno iraní por no querer detener el programa nuclear, que ha calificado “de amenaza intolerable”. También ha acusado al régimen iraní “de armar, financiar y dirigir ejércitos terroristas” en todo Oriente Medio y ha asegurado que el objetivo de los ataques es destruir los misiles y las fuerzas navales de Irán.

El destructor de misiles guiado de la Armada de los Estados Unidos Arleigh Burke, USS Frank E. Petersen Jr, lanza un misil Tomahawk Land Attack en apoyo de la Operación Epic Fury. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán. | Foto: -/Planet Pix vía ZUMA Press Wire/dpa | EUROPA PRESS

Paralelamente, al ataque de EE.UU. e Israel a Irán, el país hebreo ha lanzado una ofensiva la madrugada del lunes contra Beirut, la capital del Líbano. Las fuerzas armadas de Israel han anunciado la muerte del jefe de Inteligencia de Hezbolá, Husein Mekled, en respuesta a un ataque del grupo libanés. El gobierno del Líbano ha prohibido “toda actividad militar” de Hezbolá y ha exigido a los miembros del grupo entregar por completo las armas, a pesar de que a mediados de febrero las fuerzas libanesas estimaban que tardarían entre cuatro y ocho meses más en completar la segunda fase del plan de desarme.

Francia incrementará su arsenal nuclear

Horas antes de que Trump compareciera, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha dicho que el país aumentará su arsenal nuclear. Según Macron, la intención de incrementar el potencial nuclear responde a la “combinación de amenazas” a las que debe hacer frente el continente europeo. “Para ser libres debemos ser temidos”.