Trump anuncia que cortará todo el comercio con España por la postura con Irán

Donald Trump quiere romper toda relación con España. Así lo ha anunciado este martes el presidente de los Estados Unidos, quien ha criticado al ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez por su postura ante la ofensiva contra Irán. «España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos«, ha asegurado Trump en unas declaraciones desde el Despacho Oval, donde se ha reunido con el canciller alemán, Friedrich Merz. El líder estadounidense considera que el gobierno español ha sido un «aliado terrible» y ha amenazado con cortar todo el comercio con el Estado si no hay un cambio de postura.

Las duras palabras de Trump se producen tras la negativa del ejecutivo español para la utilización de las bases de Rota y Morón para atacar Irán. El presidente estadounidense ha calificado la postura de Sánchez de «poco amistosa» y ha recordado el desacuerdo que ambos ya tuvieron por la demanda a los socios de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, cifra a la que el líder socialista se negó. «No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%. Cortaremos todo el comercio«, ha señalado. En este sentido, ha puesto en duda que España pueda vetar el uso de las instalaciones militares. «No lo pueden decir ellos. Podemos utilizarlas cuando queramos, podemos volar y hacer uso de ellas y nadie nos dirá lo contrario», ha afirmado, para añadir a continuación que los españoles son «fantásticos» pero que «no tienen un buen líder».

Columnas de humo tras una explosión en Teherán.|Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa (EUROPA PRESS)

Presión alemana para aumentar el gasto militar

En la misma comparecencia, el canciller alemán ha apuntado que los aliados de la OTAN están intentando «convencer» al estado español para que alcance el 3% o 3,5% del PIB en gasto militar. «España es el único que no está dispuesto a aceptarlo y estamos tratando de convencerlos de que esto es parte de la seguridad común y que hay que cumplir con los números», ha dicho Merz.