El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que el país islámico suspenderá los bombardeos contra los países vecinos siempre que estos no se alineen con Estados Unidos e Israel y lo ataquen. Pezeshkian, en declaraciones hechas a los medios iraníes y recogidas por la ACN, ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas a los países vecinos de Irán por los ataques que han sufrido cuando el régimen iraní buscaba atacar enclaves militares y posiciones de Estados Unidos y sus aliados.

El presidente iraní ha criticado con fuerza el ataque sufrido por el país persa a manos de Estados Unidos e Israel y ha asegurado que no habrá una rendición «incondicional» como pedía el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes. Pezeshkian ha calificado las palabras de Trump como «un sueño que se llevarán a la tumba».

Israel lanza nueva ola de bombardeos contra Irán

Este sábado, sin embargo, las tensiones en Oriente Medio siguen a flor de piel y el ejército israelí ha anunciado una nueva ofensiva contra Irán con una nueva «ola de bombardeos» contra Teherán y Esfahan. A través de un comunicado hecho en las redes sociales las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que entre los objetivos bombardeados estaban la universidad-academia militar Imam-Hossein y varios búnkeres con «altos cargos» de Irán.

«Más de 80 aviones de combate han completado una nueva ola de ataques contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas del centro del país», han señalado en un post en la red social X, antes conocida como Twitter, en el cual han aprovechado para asegurar que también se han destruido varios almacenes de misiles balísticos, una infraestructura de comando de misiles subterránea y lugares de lanzamiento que apuntaban hacia Israel.

Mapa de situación de Israel e Irán en medio de la actual escalada de tensión | Guifré Jordan (ACN)

Una nueva ofensiva israelí que ha tenido respuesta por parte de Irán, que ha lanzado misiles contra el país judío en ciudades como Tel-Aviv o Jerusalén, aunque las defensas israelíes han repelido el ataque.