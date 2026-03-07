L’Iran suspèn els bombardejos contra els països veïns si aquests no l’ataquen

El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha anunciat que el país islàmic suspendrà els bombardejos contra els països veïns sempre que aquests no s’alineen amb els Estats Units i Israel i l’ataquin. Pezeshkian, en declaracions fetes als mitjans iranians i recollides per l’ACN, ha aprofitat l’ocasió per demanar disculpes als països veïns de l’Iran pels atacs que han patit quan el règim iranià buscava atacar enclavaments militars i posicions dels Estats Units i els seus aliats.
El president iranià ha criticat amb força l’atac patit pel país persa a mans dels Estats Units i Israel i ha assegurat que no hi haurà una rendició “incondicional” com demanava el president nord-americà, Donald Trump, el passat divendres. Pezeshkian ha qualificat les paraules de Trump com “un somni que s’enduran a la tomba”.
Israel llança una nova onada de bombardejos contra l’Iran
Aquest dissabte, però, les tensions a l’Orient Mitjà segueixen a flor de pell i l’exèrcit israelià ha anunciat una nova ofensiva contra l’Iran amb una nova “onada de bombardejos” contra Teheran i Esfahan. A través d’un comunicat fet a les xarxes socials les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han assegurat que entre els objectius bombardejats hi havia la universitat-acadèmia militar Imam-Hossein i diversos búnquers amb “alts càrrecs” de l’Iran.
“Més de 80 avions de combat han completat una nova onada d’atacs contra infraestructures del règim terrorista iranià a Teheran i altres zones del centre de país”, han assenyalat en un post a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, en el qual han aprofitat per assegurar que també s’han destruït diversos magatzems de míssils balístics, una infraestructura de comandament de míssils subterrània i llocs de llançament que apuntaven cap a Israel.
Una nova ofensiva israeliana que ha tingut resposta per part de l’Iran, qui ha llançat míssils contra el país jueu a ciutats com Tel-Aviv o Jerusalem, tot i que les defenses israelianes han repel·lit l’atac.