Després de dies d’incertesa sobre qui assumiria el lideratge polític a l’Iran després de la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei, el país persa ja ha escollit un nou líder suprem per conduir el país enmig de la guerra amb Israel i els Estats Units. Segons han informat els mitjans estatals iranians el fill de l’aiatol·là Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ha estat escollit nou líder suprem de l’Iran amb el suport majoritari dels 88 clergues que componen l’Assemblea d’Experts iraniana.
Mojtaba Khamenei, doncs, agafa el relleu del seu pare -assassinat el passat 28 de febrer en el primer dia de bombardejos sobre l’Iran- i ho fa en la segona setmana de conflicte armat a l’Orient Mitjà i amb el suport de Trump sense garantir, ja que segons el president dels Estats Units era “inacceptable” que el fill de 56 anys l’aiatol·là prengués el control del lideratge polític de l’Iran.
Trump amenaça de fer caure el líder iranià
El president dels Estats Units, Donald Trump, ja va avisar abans del nomenament de Khamenei que no permetria un líder de l’Iran que no s’ajustés als interessos nord-americans. “Si no obté la nostra aprovació, no durarà gaire. Volem assegurar-nos que no hem de tornar enrere cada deu anys”, va amenaçar Trump en una entrevista feta a la cadena ABC News. Les paraules de Trump, doncs, mostren la voluntat ferma dels Estats Units d’imposar un líder o un candidat que estigui alineat amb els interessos nord-americans i, de fet, el president dels EUA va obrir la porta que el pròxim líder estigués relacionat amb els aiatol·làs sempre que fos “per triar un bon líder”.
A més, Trump també va assegurar que la intervenció militar sobre l’Iran va arribar per l’ambició expansionista del govern iranià de qui assegura que volien “atacar” i “apropiar-se” de tot l’Orient Mitjà -un fet que suposaria una amenaça directa per als interessos nord-americans i les seves bases sobre el terreny.