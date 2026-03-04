La Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha llençat una advertencia als Estats Units i Israel en el cinquè dia d’ofensiva militar contra el règim de Teheran. L’exercit iranià ha assegurat que “les portes de l’infern s’estan obrint” per als paisos agressors. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària, Sardar Naeini, ha assenyalat que “les portes de l’infern s’estan obrint més i més enfront dels Estats Units i Israel” i alerta que els dos països “han d’esperar més atacs” per part de l’exercit iranià com a resposta de les accions militars encetades contra Teheran el passat cap de setmana.
Naeini ha assegurat, en declaracions recollides per Europa Press, que “la Guàrdia Revolucionària continua duent a terme les seves missions (…) amb força i sense interrupcions” i que les morts dels líders del règim iranià no tenen una afectació directa contra la capacitat militar de Teheran i destaca que “la sang dels màrtirs serà venjada”.
L’Iran treu pit de la resposta contra els Estats Units i Israel
El portaveu de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha apujat el to i ha assegurat que la resposta iraniana feta davant dels atacs nord-americans i israelians d’aquests dies “és més forta i devastadora” que la donada el passat mes de juny de 2025 quan Israel va atacar el país persa. “S’infligirà una derrota completa i alliçonadora als malignes enemics de l’Iran” ha etzibat Naeini.
Israel llança una nova ofensiva contra l’Iran
L’Exèrcit d’Israel ha anunciat aquest dimecres al matí que ha llançat una nova “onada d’atacs” contra enclavaments militars i de les autoritats iranianes a Teheran. El portaveu en àrab de les Forces de Defensa d’Israel (FDI), Avichay Adraee, ha assenyalat que “la Força Aèria, seguint instruccions de la Intel·ligència Militar, ha dut a terme una nova onada d’atacs aeris contra instal·lacions del règim iranià en tot Teheran. Durant els atacs, avions de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han llançat nombroses municions contra desenes de bases de la milícia Basij i de les Forces de Seguretat Interna”.
Segons l’exèrcit israelià els bombardejos han volgut focalitzar-se contra aquestes instal·lacions que Teheran utilitzaba “per a mantenir la seva estabilitat i control en tot l’Iran mitjançant el monitoratge d’un panorama operatiu”.