La Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado una advertencia a Estados Unidos e Israel en el quinto día de ofensiva militar contra el régimen de Teherán. El ejército iraní ha asegurado que «las puertas del infierno se están abriendo» para los países agresores. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Naeini, ha señalado que «las puertas del infierno se están abriendo más y más frente a Estados Unidos e Israel» y alerta que los dos países «deben esperar más ataques» por parte del ejército iraní como respuesta a las acciones militares iniciadas contra Teherán el pasado fin de semana.

Naeini ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que «la Guardia Revolucionaria continúa llevando a cabo sus misiones (…) con fuerza y sin interrupciones» y que las muertes de los líderes del régimen iraní no tienen una afectación directa contra la capacidad militar de Teherán y destaca que «la sangre de los mártires será vengada».

Irán presume de la respuesta contra Estados Unidos e Israel

El portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán ha elevado el tono y ha asegurado que la respuesta iraní ante los ataques estadounidenses e israelíes de estos días «es más fuerte y devastadora» que la dada el pasado mes de junio de 2025 cuando Israel atacó el país persa. «Se infligirá una derrota completa y aleccionadora a los malignos enemigos de Irán» ha dicho Naeini.

Imagen de la capital del Líbano, Beirut después de una explosión masiva tras un ataque aéreo israelí. | Abdul Kader Al Bay/ZUMA Press Wire/dpa (EUROPA PRESS)

Israel lanza una nueva ofensiva contra Irán

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles por la mañana que ha lanzado una nueva «ola de ataques» contra enclaves militares y de las autoridades iraníes en Teherán. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, ha señalado que «la Fuerza Aérea, siguiendo instrucciones de la Inteligencia Militar, ha llevado a cabo una nueva ola de ataques aéreos contra instalaciones del régimen iraní en todo Teherán. Durante los ataques, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado numerosas municiones contra decenas de bases de la milicia Basij y de las Fuerzas de Seguridad Interna».

Según el ejército israelí, los bombardeos han querido centrarse en estas instalaciones que Teherán utilizaba «para mantener su estabilidad y control en todo Irán mediante el monitoreo de un panorama operativo».