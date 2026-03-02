Las tensiones en Oriente Medio continúan escalando y el conflicto se extiende al Líbano. El ejército israelí ha atacado el país y su capital, Beirut, para responder a los lanzamientos de proyectiles que la milicia chiíta libanesa Hezbolá ha lanzado tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Khamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Los militares israelíes aseguran que han atacado «importantes» enclaves de la milicia y que han impactado contra «importantes» dirigentes del grupo chiíta en Beirut. Unos ataques del ejército israelí que han causado la muerte de 31 personas y 149 han resultado heridas. A través de información de la agencia de noticias estatal libanesa NNA, recogida por Europa Press, el Ministerio de Sanidad libanés ha señalado que en la capital, Beirut, se han producido 20 muertos y 91 heridos por los ataques israelíes, mientras que en el sur del Líbano se han registrado once muertos y 58 heridos.

Desde el ejército israelí aseguran que la «responsabilidad de la escalada recae sobre» la milicia chiíta y aseguran que la respuesta de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ha sido medida y destinada contra miembros «de alto rango» de Hezbolá. Además, las FDI han ordenado que los residentes de 53 localidades del sur y el este del Líbano -como Maarub (Tur), Bastiyé (en el valle de Becá), Deir Amess, Mahruna y Hanine (en Bint Jbeil), Wadi Jilo (en Baalbek)- sean evacuados tras la escalada de las tensiones entre Israel y la milicia.

Hezbolá y el gobierno libanés se intercambian reproches

Desde la milicia chiíta señalan que el ataque contra Israel es un acto de «venganza por la sangre pura» de Khamenei y «en defensa del Líbano». Hezbolá ha elevado el tono y asegura que los ataques contra Irán son un acto de traición en medio de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. «El problema nunca fue el programa nuclear, sino la existencia de un Estado fuerte que se vale por sí mismo, cumple con su soberanía y toma decisiones nacionales independientes, (…) que rechaza formar parte de un sistema dominado por Estados Unidos (…) y se enfrenta con firmeza a los planes sionistas-estadounidenses en la región», aseguran desde el grupo paramilitar.

Una partidaria proiraní de Hezbolá, que sostiene una imagen del líder supremo iraní Ali Khamenei, llora durante una ceremonia masiva para lamentar su muerte, después que fue asesinado en un ataque aéreo masivo por Estados Unidos e Israel. | Marwan Naamani/dpa (EUROPA PRESS)

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha criticado el ataque de la milicia contra Israel y lo considera como un «acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad del Líbano». Salam, sin embargo, ha evitado centrar el foco en Hezbolá y asegura que es un error el ataque contra territorio israelí «independientemente de quién esté detrás». «No permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés», ha afirmado el primer ministro libanés, quien ha convocado una reunión de emergencia en el Palacio de Baabda, la sede presidencial, este lunes.