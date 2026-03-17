Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá han emitido un comunicado conjunto en el que solicitan la desescalada «inmediata» en Líbano, en el marco del conflicto entre Israel y la organización islamista de Hezbollah. El llamamiento se produce unas horas después de que el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, mediante un mensaje grabado, anunciara una operación terrestre en el sur del Líbano.

Estos estados se han mostrado preocupados por la escalada de violencia en un país, Líbano, donde han muerto casi 900 personas y han sido heridas más de 2,100 por los ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo: «Pedimos un compromiso real de los representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política sostenible», solicitan en el comunicado recogido por Europa Press. Condenan los ataques del partido-milicia contra el estado israelí y piden el cese de las hostilidades contra los civiles, así como que Hezbollah deponga las armas.

Además, se han mostrado contrarios a los ataques contra la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), movilizada para apaciguar la tensión en la región. Apelan al entendimiento de las partes y a la actuación de todos los bandos según el derecho internacional humanitario. La situación ya es bastante alarmante e indican que se provocaría «un conflicto más extendido», por lo que consideran que «debe evitarse».

Los firmantes defienden la necesidad de aplicar «íntegramente» la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, y manifiestan su solidaridad con el ejecutivo libanés y su pueblo, que han sido arrastrados «involuntariamente» al conflicto. A las escalofriantes cifras de heridos, el último balance del Ministerio de Sanidad libanés añade que hay más de un millón de desplazados a consecuencia de los bombardeos y avances territoriales de Israel.

Un retorno a casa incierto

Israel Katz justificó el inicio de la incursión terrestre en Líbano alegando la protección de los habitantes de Galilea y del norte de Israel. «Miles de residentes chiítas del sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares al sur del río Litani hasta que la seguridad de las comunidades israelíes cercanas a la frontera esté garantizada», según las declaraciones del responsable del ministerio recogidas por La Vanguardia.

Decenas de tiendas de campaña esparcidas a lo largo de la orilla del Mediterráneo, en Beirut, alojan a libaneses desplazados – Europa Press

Las declaraciones del lunes del titular de Defensa anunciando la incursión se produjeron tras una reunión evaluativa en el cuartel general del Ministerio de Defensa con altos cargos militares, incluidos los responsables de operaciones y estrategia. Katz ha comparado la estrategia con las operaciones realizadas por Israel contra la milicia de Hamás en la Franja. Este martes, adicionalmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado el despliegue de más tropas en Líbano para «crear una capa adicional de seguridad», con vistas a nuevos bombardeos iraníes como venganza por la muerte del líder supremo de los ayatolás, Ali Khamenei. Según una información publicada por el portal Axios, donde se citaban fuentes estadounidenses e israelíes, se planea una invasión «masiva» para acabar con la presencia de la milicia de Hezbollah.

A pesar del alto el fuego logrado en noviembre de 2024, donde se contemplaba que Israel y Hezbollah retirarían sus efectivos del sur del Líbano, las FDI han continuado lanzando decenas de bombardeos argumentando la existencia de actividades del partido-milicia. El ejército israelí también ha mantenido cinco cuarteles en el territorio del país vecino, una posición criticada por Beirut y el grupo chiíta.

Israel anuncia la muerte del líder basij

Al margen, este martes, el ejército de Israel ha difundido un comunicado en el que ha anunciado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en una nueva ronda de bombardeos en la capital iraní, Teherán. Las autoridades del país islámico, sin embargo, no han confirmado la muerte del líder del grupo radical afín a la Guardia Revolucionaria de Irán. En el comunicado, han señalado a Soleimani como uno de los responsables de «las operaciones principales represivas en Irán, empleando violencia, arrestos generalizados y fuerzas contra los manifestantes». «Las FDI continúan profundizando los daños materiales a todas las capacidades y bienes del régimen en territorio iraní», han subrayado.

También han recalcado que han atacado las instalaciones del Ministerio de Inteligencia, el centro de mando de las fuerzas de seguridad interna y un almacén de misiles balísticos en Shiraz, según la agencia Europa Press. Algunas fuentes israelíes consultadas por la agencia afirman que uno de los objetivos muertos es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, sin que se haya aclarado su situación. No obstante, los medios iraníes han salido al paso para avanzar que en los próximos minutos se publicará un mensaje del político con vida. Esta figura era el asesor de seguridad del líder supremo de Irán, asesinado el 28 de febrero.