Los 27 líderes de la Unión Europea han dado su visto bueno para unir esfuerzos en el desbloqueo del estrecho de Ormuz, según se desprende de las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas, informó Europa Press. La medida pretende garantizar la libertad de navegación cuando «se den las condiciones» en esta vía marítima clave para el comercio global. Al mismo tiempo, han reclamado «pleno respeto por el derecho internacional», sin hacer mención explícita a Estados Unidos e Israel en este aspecto.

Esta postura comunitaria llega tras las disposiciones expresadas este jueves por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, que han manifestado su contribución para garantizar el tránsito seguro por la ruta marítima. No obstante, los países mencionados se han negado a formar parte de la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien luego recalcó que «no necesitaba ayuda para mantener el enclave abierto».

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, se reúne con la primera ministra japonesa, Takeuchi Sanae | Aaron Schwartz (Europa Press)

Asimismo, los líderes europeos han reiterado la necesidad de asegurar el espacio aéreo y marítimo de Oriente Medio, condenando cualquier «acto que amenace la navegación y desincentivar a los barcos de entrar y salir de Ormuz».

Moratoria sobre los ataques a instalaciones energéticas

Tras llamar a la máxima «contención», la protección de los civiles y de las infraestructuras, los dirigentes de los 27 han pedido «una moratoria sobre los ataques contra instalaciones energéticas y acuíferas». Piden más información sobre el impacto del conflicto en la UE en términos de seguridad energética y precios de la energía, cadenas de suministro y migración. Han expresado su solidaridad con los Estados del golfo Pérsico, donde Irán está atacando indiscriminadamente a los países que lo conforman.

En la reunión se mencionó a Ucrania, de quien se destacó la importancia de coordinar una acción con Kiev para ayudar a los socios a reforzar «sus capacidades de defensa aérea y de lucha contra los drones», una idea previamente planteada en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado el lunes en la capital comunitaria.

Sobre los recientes ataques a la base británica situada en Chipre, han celebrado la ayuda de algunos estados miembros como Francia, Grecia o España.

Consecuencias migratorias del conflicto

Aunque el conflicto no ha afectado de manera inmediata los flujos migratorios hacia Europa, el Consejo Europeo ha recalcado la importancia de «mantener una vigilancia de alto nivel» y de asegurar la preparación de acuerdo con las lecciones aprendidas de la crisis de refugiados de 2015. «El control y la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea se continuarán reforzando. El Consejo Europeo subraya la importancia de trabajar con los socios de la región para garantizar que reciban la asistencia y el apoyo necesarios.

En línea con el comunicado emitido por algunos miembros del G7, los estados miembros han reclamado la desescalada inmediata en el Líbano. Han pedido a Israel que frene la escalada mediante las operaciones iniciadas en su vecino del norte y que respete la soberanía y la integridad del Líbano. También se oponen a la decisión del partido-milicia de Hezbollah de atacar el territorio hebreo en apoyo a Irán. Solicitan a las partes del conflicto bélico que respeten el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, además de expresar el apoyo a la misión de la ONU destinada al Líbano, la FINUL.

Se ha reconocido la «grave preocupación» por la situación de la Franja de Gaza y Cisjordania, insistiendo en la solución de los dos Estados. El desenlace de las hostilidades pasa por el «desarme permanente de Hamás y otros grupos armados no estatales, la plena retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el despliegue temporal de una Fuerza Internacional de Estabilización. Alertan de la situación tributaria en Palestina, donde el Gobierno de Benjamin Netanyahu recauda impuestos en nombre de la Autoridad Palestina. En clave cisjordana, los 27 denuncian las acciones «unilaterales» de Israel para ampliar su presencia en el territorio, con el objetivo de hacer cumplir el Derecho Internacional y «proteger a la población palestina en los territorios ocupados». Instan al Consejo de la UE a tomar «medidas restrictivas adicionales contra los colonos extremistas y las entidades que los apoyan«.