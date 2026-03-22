Trump amenaza con dejar a Irán sin plantas eléctricas si no reabre el estrecho de Ormuz

Ultimátum de Donald Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. El presidente de los Estados Unidos ha dado 48 horas a Teherán para que reanude la circulación «totalmente y sin amenazas» si no quiere que sus tropas destruyan completamente todas las plantas eléctricas del país árabe. Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social Truth Social, donde ha precisado que si no hay una reacción, la ofensiva comenzará por «la planta más grande» de Irán durante la noche de lunes a martes. Cabe recordar que el estrecho de Ormuz es esencial para el transporte internacional de gas natural licuado y petróleo, ya que por ahí pasa un 20% del consumo mundial.

Las manifestaciones del jefe del ejecutivo estadounidense llegan después de que el propio Trump defendiera este viernes que no está interesado en conseguir un alto el fuego con Irán, alegando que los Estados Unidos están «arrasando» el país asiático, cuando la ofensiva lanzada de la mano de Israel contra territorio iraní supera ya los veinte días. El presidente presentó entonces la apertura del estrecho de Ormuz como «una maniobra militar muy sencilla» y «relativamente segura», aunque reconoció que «necesita mucha ayuda», reiterando que la OTAN podría hacerlo, «pero hasta ahora no ha tenido el valor».

Trump comparece ante los medios de comunicación en Favos | Jason Alden / World Economic Forum / DPA

Ataques que tendrán represalias inmediatas

La respuesta de Teherán a las amenazas de Trump no se ha hecho esperar. Las autoridades iraníes han advertido al presidente estadounidense que cualquier ataque contra la infraestructura del país árabe tendrá represalias. Siguiendo las advertencias anteriores, si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de agua pertenecientes a los Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región serán objetivo», ha indicado un portavoz del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), uno de los comandos operativos militares de Irán, en unas declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní (IRIB).