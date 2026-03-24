Donald Trump ordenó una tregua de cinco días para Irán sin atacar las centrales energéticas del país persa. Una tregua que llegaba después de una amenaza de Trump de atacar las infraestructuras energéticas si Irán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz y que ahora parece tambalearse después de que el país islámico haya denunciado que dos centrales energéticas -una en Isfahán y la otra en Jorramshar- han sido atacadas en la madrugada de este martes. Según ha informado la agencia iraní de noticias Fars, y ha recogido Europa Press, la nueva ola de ataques contra el país se ha centrado en un edificio administrativo y una estación de gas, situados en la calle Kaveh de Isfahán, así como en el gasoducto de la central eléctrica de Jorramshar.

En Isfahán los ataques han dañado otras partes de las instalaciones de gas y las viviendas cercanas a la central. Según indican desde Teherán, se ha podido evitar una explosión de grandes dimensiones, ya que la estación había sido retirada de órbita, de acuerdo con los requisitos de seguridad y en aplicación de las instrucciones de defensa pasiva antes del ataque contra las instalaciones. En cuanto al ataque a Jorramshar, el gobernador de la ciudad ha alertado que el impacto de los proyectiles se ha producido en el exterior del gasoducto y no se han lamentado víctimas mortales ni ninguna interrupción del suministro eléctrico.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa antes de salir de la Casa Blanca. Mehmet Eser | Europa Press

La paz de Trump, tambaleante

Estos nuevos ataques, aún sin reivindicar por Israel ni los Estados Unidos, hacen tambalear la posible paz que Trump anunció ayer a bombo y platillo. A través de las redes sociales, Trump ordenó posponer “todo ataque militar” contra las centrales eléctricas de Irán durante cinco días y aseguraba que había una gran sintonía entre los dos gobiernos para poner fin al conflicto. Trump aseguraba que habían mantenido “unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente”.