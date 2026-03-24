Donald Trump va ordenar una treva de cinc dies per a l’Iran sense atacar les centrals energètiques del país persa. Una treva que arribava després d’una amenaça de Trump d’atacar les infraestructures energètiques si l’Iran no desbloquejava el pas d’Ormuz i que ara sembla que torna a trontollar després que el país islàmic hagi denunciat que dues centrals energètiques -una a Isfaháni i l’altra a Jorramshar- han estat atacades la matinada d’aquest dimarts. Segons ha informat l’agència iraniana de notícies Fars, i ha recollit Europa Press, la nova onada d’atacs contra el país s’han centrat en un edifici administratiu i d’una estació de gas, situats al carrer Kaveh de Isfahán, així com del gasoducte de la central elèctrica de Jorramshar.
A Isfahán els atacs han malmès altres parts de les instal·lacions gasístiques i els habitatges propers a la central. Segons assenyalen des de Teheran s’ha pogut evitar l’explosió de grans dimensions, ja que l’estació havia estat retirada d’òrbita, d’acord amb els requisits de seguretat i en aplicació a les instruccions de defensa passiva abans de l’atac contra les instal·lacions. Pel que fa a l’atac a Jorramshar, el governador de la ciutat ha alertat que l’impacte dels projectils s’ha produït a l’exterior del gasoducte i no s’han hagut de lamentar víctimes mortals ni cap interrupció del subministrament elèctric.
La pau de Trump, trontollant
Aquests nous atacs, encara sense reivindicar per Israel ni els Estats Units, fan trontollar la possible pau que Trump va anunciar ahir a bombo i plateret. A través de les xarxes socials Trump va ordenar posposar “tot atac militar” contra les centrals elèctriques de l’Iran durant cinc dies i assegurava que hi havia una gran sintonia entre els dos governs per posar punt final al conflicte. Trump assegurava que havien mantingut “unes converses molt bones i constructives sobre una resolució completa i total de les nostres hostilitats a l’Orient Mitjà”.