Trump amenaça de deixar l’Iran sense plantes elèctriques si no reobre l’estret d’Ormuz

Ultimàtum de Donald Trump a l’Iran perquè reobri l’estret d’Ormuz. El president dels Estats Units ha donat 48 hores a Teheran perquè reprengui la circulació “totalment i sense amenaces” si no vol que les seves tropes destrueixin completament totes les plantes elèctriques del país àrab. Ho ha fet a través d’un missatge a la xarxa social Truth Social, on ha precisat que si no hi ha una reacció l’ofensiva arrencarà per “la planta més gran” de l’Iran durant la nit de dilluns a dimarts. Cal recordar que l’estret d’Ormuz és essencial per al transport internacional de gas natural liquat i petroli, ja que hi passa un 20% del consum mundial.
La manifestacions del cap de l’executiu nord-americà arriben després que el mateix Trump defensés aquest divendres que no està interessat a aconseguir un alto el foc amb l’Iran, al·legant que els Estats Units estan “arrasant” el país asiàtic, quan l’ofensiva llançada de la mà d’Israel contra territori iranià supera ja els vint dies. El president va presentar aleshores l’obertura de l’estret d’Ormuz com “una maniobra militar molt senzilla” i “relativament segura”, tot i reconèixer que “necessita molta ajuda, reiterant que l’OTAN podria fer-ho, “però fins ara no ha tingut el valor”.
Atacs que tindran represàlies immediates
La resposta de Therean a les amenaces de Trump no s’ha fet esperar. Les autoritats iranianes han advertit al president nord-americà que qualsevol atac contra la infraestructura del país àrab tindrà represàlies. Seguint els advertiments anteriors, si les infraestructures de combustible i energia de l’Iran són atacades per l’enemic, totes les infraestructures d’energia, tecnologia de la informació i dessalinització d’aigua pertanyents als Estats Units i al règim (israelià) a la regió seran objectiu”, ha indicat un portaveu de la Caserna General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), un dels comandaments operatius militars de l’Iran, en unes declaracions recollides per la televisió estatal iraniana (IRIB).