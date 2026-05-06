Trump dona un nou ultimàtum a l’Iran per reobrir l’estret d’Ormuz

Donald Trump ha tornat a dirigir-se a l’Iran per forçar el país a acceptar l’acord de pau que posaria punt final a la guerra. El president dels Estats Units ha donat un nou ultimàtum a Teheran per donar el seu vistiplau a l’oferta traslladada des de Washington, assegurant que el conflicte conclourà si accedeixen a complir amb les condicions de l’acord. “Assumint que l’Iran accepti complir l’acord, que potser és assumir massa, la llegendària operació Fúria Èpica -el nom que els Estats Units ha donat a l’ofensiva militar- haurà acabat, i el molt efectiu bloqueig permetrà que l’estret d’Ormuz quedi obert a tothom, inclòs l’Iran”, ha dit el dirigent nord-americà en una publicació a la xarxa social Truth Social.
El missatge aparentment conciliador de Trump ve acompanyat d’una advertència clara: si Teheran no accepta el document de pau “començaran els bombardejos que, lamentablement, seran d’una magnitud i intensitat molt més grans que abans”. Cal recordar que aquest pronunciament del president nord-americà es produeix després que dimarts a la nit ell mateix anunciés que suspenia l’operació “humanitària” anunciada uns dies abans per facilitar la sortida dels vaixells atrapats pel bloqueig de l’estret d’Ormuz. Segons va indicar aleshores, la decisió es va prendre per intentar “ultimar i firmar” un acord de pau amb Teheran.
“Arran de la sol·licitud del Pakistan i d’altres països, i de l’enorme èxit militar obtingut durant la campanya contra l’Iran i, a més, arran del fet que s’han aconseguit grans avenços cap a un acord complet i definitiu amb els representants de l’Iran, hem pactat de mutu acord que, tot i que el bloqueig continuarà plenament en vigor, el Projecte Llibertat se suspendrà durant un breu període per veure si l’acord es pot ultimar i signar”, va afirmar Trump en un altre missatge a la seva xarxa social.
Un pas estratègic que ja acumula dos ultimàtums dels Estats Units
Cal recordar que l’estret d’Ormuz és essencial per al transport internacional de gas natural liquat i petroli, ja que hi passa un 20% del consum mundial. És per això que aquest no ha estat el primer ultimàtum de Trump a l’Iran perquè reobri l’estret d’Ormuz. El president dels Estats Units ja va donar a mitjans del passat mes de març donat 48 hores a Teheran perquè reprengués la circulació “totalment i sense amenaces” si no volia que les seves tropes destruïssin completament totes les plantes elèctriques del país àrab.