Trump llança una nova amenaça a l’Iran després de l’atac a Qatar

Un bombardeig israelià al camp de gas South Pars, un dels grans epicentres d’extracció de gas en l’àmbit global, ha fet reaccionar el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha assegurat que ell no en sabia res i ha promès que Israel “no tornarà a atacar el jaciment”. Tanmateix, a través de la xarxa Truth Social, ha advertit que si l’Iran torna a atacar un país innocent com Qatar seran els nord-americans els que destruiran South Pars.
L’Iran ha pres represàlies per l’atac a South Pars amb el bombardeig del complex de gas natural liquat (GNL) de Ras Laffan, a Qatar. Segons el magnat, els Estats Units no coneixien l’atac a South Pars i Qatar tampoc hi ha estat involucrat de cap manera, ni sabia que es produiria. “Israel no tornarà a atacar aquest camp, de vital importància i valor, sempre que l’Iran, de manera imprudent, no torni a atacar un país innocent”. En aquest cas, “amb l’ajuda o consentiment d’Israel o bé sense”, es destruirà la instal·lació de South Pars “amb una potència sense precedents per a l’Iran”.
D’aquesta manera, doncs, el president republicà ha respost a la successió d’atacs contra infraestructures energètiques que s’ha produït a partir de l’atac israelià a South Pars, un moviment denunciat per Qatar com a “perillós i irresponsable” i un pas que posa en escac la “seguretat energètica global”.
L’Aràbia Saudita no descarta una resposta militar a l’Iran
El ministre d’Exteriors saudita, Faisal bin Farhan, en la reunió amb dotze països més per abordar la crisi bèl·lica, ha advertit que “la paciència no és il·limitada” i que podria donar resposta per la via militar als atacs iranians a la regió. Segons ha recollit Europa Press del diari Arab News, Bin Farhan ha esmentat que l’Aràbia lamenta “la poca confiança” construïda amb l’Iran després de la represa de relacions diplomàtica ha sigut “completament destruïda”.
En aquest context, el règim saudita ha confirmat l’impacte d’un dron a una refineria portuària de Yanbu, al mar Roig. El Ministeri de Defensa del país àrab ha comptabilitzat la destrucció de vint d’aquests aparells no tripulats, principalment a la zona oriental i a la rodalia de Riad.
Albares defensa l’aliança amb els Estats Units
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha demanat als Estats Units i Israel que prenguin consciència que la guerra a l’Iran està fora de control i ha alertat de la desestabilització de la regió, amb “catàstrofes humanitàries al Líban” i un augment “vertiginós” del preu energètic. El representant espanyol de l’alta diplomàcia és pessimista amb respecte del final de la guerra: “No hi ha una solució militar per a aquesta situació”, per la qual cosa ha advocat per tornar a les taules de negociacions en una entrevista amb la cadena britànica BBC, que ha recollit Europa Press.
Ha defensat la “política exterior coherent” de l’estat espanyol, que defensa els mateixos objectius i principis a Ucraïna, l’Orient Mitjà o Groenlàndia. Segons Albares, “cada vegada hi ha més països que adopten la postura d’Espanya” en la defensa del dret internacional. També ha defensat que el país nord-americà “és l’aliat natural i històric d’Europa” i que, de retruc, Espanya hi té una relació comercial “molt sòlida”. Així mateix, també ha exemplificat la bona sintonia dels dos països amb la presència espanyola a la missió de l’OTAN a l’Iraq o amb la compra de gas natural liquat dels Estats Units. Segons ha manifestat, Espanya demana “una millor integració de les indústries en defensa” d’Europa i la creació d’un exèrcit europeu per desenvolupar una “força de resposta ràpida per garantir una eina de dissuasió pròpia”. En aquest sentit, creu que Europa ha d'”equilibrar, ser una veu de la raó” que defensa el dret internacional, la negociació i la diplomàcia.