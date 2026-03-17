Els líders d’Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i el Canadà han emès un comunicat conjunt on sol·liciten la desescalada “immediata” al Líban, en el marc del conflicte entre Israel i l’organització islamista de Hezbollah. La crida es produeix unes hores després que el ministre de Defensa hebreu, Israel Katz, mitjançant un missatge gravat, anunciés una operació terrestre al sud del Líban.
Aquests estats s’han mostrat preocupats per l’escalada de violència en un país, el Líban, on han mort gairebé 900 persones i han estat ferides més de 2.100 pels atacs israelians des del passat 2 de març: “Demanem un compromís real dels representants israelians i libanesos per negociar una solució política sostenible”, sol·liciten en el comunicat recollit per Europa Press. Condemnen els atacs del partit-milícia contra l’estat israelià i demanen el cessament de les hostilitats contra els civils, així com que Hezbollah deposi les armes.
A més, s’han mostrat contraris als atacs contra la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL), mobilitzada per apaivagar la tensió a la regió. Apel·len a l’entesa de les parts i a l’actuació de tots els bàndols segons el dret internacional humanitari. La situació ja és prou alarmant i indiquen que es provocaria “un conflicte més estès”, per la qual cosa consideren que “s’ha d’evitar”.
Els signants defensen la necessitat d’aplicar “íntegrament” la resolució 1701 del Consell de Seguretat de l’ONU, i manifesten la seva solidaritat amb l’executiu libanès i el seu poble, que han sigut arrossegats “involuntàriament” al conflicte. A les esgarrifants xifres de ferits, l’últim balanç del Ministeri de Sanitat libanès afegeix que hi ha més d’un milió de desplaçats a conseqüència dels bombardejos i avenços territorials d’Israel.
Un retorn a casa incert
Israel Katz va justificar l’inici de la incursió terrestre al Líban al·legant la protecció dels habitants de Galilea i del nord d’Israel. “Milers de residents xiïtes del sud del Líban no podran tornar a casa seva al sud del riu Litani fins que la seguretat de les comunitats israelianes properes a la frontera no es garanteixi”, segons les declaracions del responsable del ministeri recollides per La Vanguardia.
Les declaracions del dilluns del titular de Defensa anunciant la incursió es van produir després d’una reunió avaluativa a la caserna general del Ministeri de Defensa amb alts càrrecs militars, inclosos els responsables d’operacions i estratègia. Katz ha comparat l’estratègia amb les operacions realitzades per Israel contra la milícia de Hamàs a la Franja. Aquest dimarts, addicionalment, les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han anunciat el desplegament de més tropes al Líban per “crear una capa addicional de seguretat”, amb vista a nous bombardejos iranians com a venjança per la mort del líder suprem dels aiatol·làs, Ali Khamenei. Segons una informació publicada pel portal Axios, on se citaven fonts estatunidenques i israelianes, es planeja una invasió “massiva” per acabar amb la presència de la milícia de Hezbollah.
Malgrat l’alto el foc assolit el novembre de 2024, on es contemplava que Israel i Hezbollah retirarien els seus efectius del sud del Líban, les FDI han continuat llançant desenes de bombardejos argumentant l’existència d’activitats del partit-milícia. L’exèrcit israelià també ha mantingut cinc casernes al territori del país veí, una posició criticada per Beirut i el grup xiïta.
Israel anuncia la mort del líder basij
Al marge, aquest dimarts, l’exèrcit d’Israel ha difós un comunicat on ha anunciat la mort del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, en una nova ronda de bombardejos a la capital iraniana, Teheran. Les autoritats del país islàmic, però, no han confirmat la mort del líder del grup radical afí a la Guàrdia Revolucionària de l’Iran. En el comunicat, han assenyalat Soleimani com un dels responsables de “les operacions principals repressives a l’Iran, emprant violència, arrestos generalitzats i forces contra els manifestants”. “Les FDI continuen aprofundint els danys materials a totes les capacitats i béns del règim territori iranià”, han subratllat.
També han recalcat que han atacat les instal·lacions del Ministeri d’Intel·ligència, el centre de comandament de les forces de seguretat interna i un magatzem de míssils balístics a Shiraz, segons l’agència Europa Press. Algunes fonts israelianes consultades per l’agència afirmen que un dels objectius morts és el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Lariyani, sense que s’hagi esclarit la seva situació. No obstant això, els mitjans iranians han sortit al pas per avançar que en els pròxims minuts es publicarà un missatge del polític amb vida. Aquesta figura era l’assessor de seguretat del líder suprem de l’Iran, assassinat el 28 de febrer.