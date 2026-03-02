Les tensions a l’Orient Mitjà continuen escalant i el conflicte s’estén al Líban. L’exèrcit israelià ha atacat el país i la seva capital, Beirut, per respondre als llançaments de projectils que la milícia xiïta libanesa Hezbol·là ha llançat després de la mort del líder suprem de l’Iran, Alí Khamenei, en els bombardejos dels Estats Units i Israel.
Els militars israelians asseguren que han atacat “importants” enclavaments de la milícia i que han impactat contra “importants” dirigents del grup xiïta a Beirut. Uns atacs de l’exèrcit israelià que han causat la mort de 31 persones i 149 han acabat ferides. A través d’informació de l’agència de notícies estatal libanesa NNA, recollida per Europa Press, el Ministeri de Sanitat libanès ha assenyalat que a la capital, Beirut, s’han produït 20 morts i 91 ferits pels atacs israelians, mentre que al sud del Líban s’han registrat onze morts i 58 ferits.
Des de l’exèrcit israelià asseguren que la “responsabilitat de l’escalada recau sobre” la milícia xiïta i asseguren que la resposta de les FDI (Forces de Defensa d’Israel) ha estat mesurada i destinada contra membres “d’alt rang” de Hezbol·lah. A més, les FDI han ordenat que els residents de 53 localitats del sud i l’est del Líban -com Maarub (Tur), Bastiyé (a la vall de Becá), Deir Amess, Mahruna i Hanine (en Bint Jbeil), Wadi Jilo (a Baalbek)- siguin evacuats després de l’escalada de les tensions entre Israel i la milícia.
Hezbol·lah i el govern libanès s’intercanvien retrets
Des de la milícia xiïta assenyalen que l’atac contra Israel és un acte de “venjança per la sang pura” de Khamenei i “en defensa del Líban”. Hezbol·lah ha apujat el to i assegura que els atacs contra l’Iran són un acte de traïdoria enmig de les negociacions nuclears entre Washington i Teheran. “El problema mai va ser el programa nuclear, sinó l’existència d’un Estat fort que es val per si mateix, compleix amb la seva sobirania i pren decisions nacionals independents, (…) que rebutja formar part d’un sistema dominat pels Estats Units (…) i s’enfronta amb fermesa als plans sionistes-estatunidencs a la regió”, asseguren des del grup paramilitar.
Per la seva banda, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha criticat l’atac de la milícia contra Israel i ho considera com un “acte irresponsable i sospitós que posa en perill la seguretat del Líban”. Salam, però, ha evitat posat el focus en Hezbol·lah i assegura que és un error l’atac contra territori israelià “independentment de qui estigui darrere”. “No permetrem que el país es deixi arrossegar a noves aventures i prendrem totes les mesures necessàries per a detenir als perpetradors i protegir el poble libanès”, ha etzibat el primer ministre libanès, qui ha convocat una reunió d’emergència en el Palau de Baabda, la seu presidencial, aquest dilluns.