La guerra oberta entre els Estats Units, Israel i l’Iran suma nous actors en el tauler bèl·lic. Els governs del Regne Unit, França i Alemanya s’han alineat amb Trump i han amenaçat l’Iran amb accions militars per “destruir la capacitat de l’Iran de llançar míssils i drons”. El moviment dels tres països europeus arriba després de l’ofensiva conjunta entre els Estats Units i Israel per acabar amb l’aiatol·là Ali Khamenei i en la qual han mort més de 200 persones.
En un comunicat conjunt de tots tres països recollit per l’ACN assenyalen que estan “consternats” per la defensa feta des de Teheran i que ha impactat contra bases estatunidenques a diversos països islàmics i contra territori israelià. Els tres països europeus alerten que els atacs iranians com a resposta dels bombardejos d’Israel i els Estats Units han estat “indiscriminats i desproporcionats” i exigeixen a la República Islàmica de l’Iran que aturin la seva resposta militar “immediatament”. Des de l’Elisi, Downing Street i la Cancelleria Federal han alertat a l’Iran que prendran les mesures necessàries “per defensar els nostres interessos i els dels nostres aliats a la regió” -en referència als Estats Units i Israel.
El Regne Unit cedeix les bases militars als Estats Units
El Regne Unit és el país que més s’ha implicat -sense emprendre accions militars de suport- amb les accions dels Estats Units i Israel. El govern de Keir Starmer ha permès que els Estats Units puguin utilitzar les bases militars britàniques a l’Orient Mitjà per realitzar atacs “defensius” contra diversos objectius militars de l’Iran.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat -en declaracions recollides per l’ACN- que el país britànic ha après la lliçó dels “errors de l’Iraq” -quan es van unir a l’ofensiva americana a l’Afganistan- motiu pel qual argumenta que no s’ha unit als atacs militars contra l’Iran.
Starmer ha assenyalat que el Regne Unit no participarà en “accions ofensives” contra Teheran i argumenta que cedeix les bases als Estats Units per una qüestió de “defensa col·lectiva” i protegir vides britàniques. “L’única manera de detenir l’amenaça és destruir els míssils en el seu origen, als seus dipòsits d’emmagatzematge o als llançadors que s’utilitzen per disparar-los”, ha etzibat.