El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tensat una mica més la relació amb Donald Trump. A través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat a l’aviació nord-americana utilitzar les bases de Morón (Sevilla) i Rota (Cadis) per atacar l’Iran. La decisió de l’executiu ha fet que els avions de revestiment dels EUA hagin abandonat les instal·lacions espanyoles.
Robles ha dit que és “rotundament” fals que les dues bases ja hagin estat utilitzades per assistir els avions que han participat en l’atac a l’Iran. “És cert que hi ha un conveni amb els Estats Units, però nosaltres entenem que aquest conveni ha d’operar dins del marc d’una legalitat internacional”, ha afirmat la ministra de Defensa.
Sense esmentar directament les bases de Morón i Rota, l’ambaixador de l’Iran a Espanya, Resa Zabib, ha avisat aquest dilluns que qualsevol localització usada en “l’agressió” contra l’Iran serà considerada un “objectiu legítim”. Zabib ha assegurat que l’avís no és específic per a Espanya, però ha insistit que una “agressió il·legal i no provocada” està prohibida per la Carta de Nacions Unides, per la qual cosa tots els actors estan cridats a actuar amb moderació.
L’aiatol·là Alí Khamenei va morir dissabte
Fins al moment, l’ofensiva nord-americana i d’Israel ha deixat més de 500 morts i els bombardejos han afectat més de 100 ciutats. L’atac de les dues potències va començar dissabte i una de les primeres conseqüències que va tenir va ser la mort de l’aiatol·là Alí Khamenei, una notícia que va ser confirmada pel mateix Trump. “Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort”.
Alí Lariyani, secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran i principal assessor de seguretat del líder iranià mort, ha assegurat aquest dilluns que el país, “al contrari que els Estats Units, s’ha preparat per a una guerra llarga”, davant l’ofensiva iniciada dissabte, i ha acusat Trump “d’arrossegar a tota la regió a una guerra innecessària”.
Israel mata el cap d’intel·ligència de Hezbol·là
D’altra banda, les forces armades d’Israel han anunciat aquest dilluns la mort del cap d’Intel·ligència de Hezbol·là, Husein Mekled, en l’atac perpetrat durant la nit contra Beirut, la capital del Líban, en el marc d’una gran ofensiva contra tot el país llançada en resposta a un atac del grup libanès.