El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha tensado un poco más la relación con Donald Trump. A través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado a la aviación estadounidense utilizar las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para atacar Irán. La decisión del ejecutivo ha hecho que los aviones de revestimiento de EE.UU. hayan abandonado las instalaciones españolas.

Robles ha dicho que es “rotundamente” falso que las dos bases ya hayan sido utilizadas para asistir a los aviones que han participado en el ataque a Irán. “Es cierto que hay un convenio con Estados Unidos, pero nosotros entendemos que este convenio debe operar dentro del marco de una legalidad internacional”, ha afirmado la ministra de Defensa.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso del estado de la unión / Europa Press

Sin mencionar directamente las bases de Morón y Rota, el embajador de Irán en España, Resa Zabib, ha advertido este lunes que cualquier localización usada en «la agresión» contra Irán será considerada un «objetivo legítimo». Zabib ha asegurado que la advertencia no es específica para España, pero ha insistido en que una «agresión ilegal y no provocada» está prohibida por la Carta de Naciones Unidas, por lo que todos los actores están llamados a actuar con moderación.

El ayatolá Alí Khamenei murió el sábado

Hasta el momento, la ofensiva estadounidense e israelí ha dejado más de 500 muertos y los bombardeos han afectado a más de 100 ciudades. El ataque de las dos potencias comenzó el sábado y una de las primeras consecuencias que tuvo fue la muerte del ayatolá Alí Khamenei, una noticia que fue confirmada por el mismo Trump. «Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto».

Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del líder iraní fallecido, ha asegurado este lunes que el país, «al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga», ante la ofensiva iniciada el sábado, y ha acusado a Trump «de arrastrar a toda la región a una guerra innecesaria».

Israel mata al jefe de inteligencia de Hezbolá

Por otro lado, las fuerzas armadas de Israel han anunciado este lunes la muerte del jefe de Inteligencia de Hezbolá, Husein Mekled, en el ataque perpetrado durante la noche contra Beirut, la capital del Líbano, en el marco de una gran ofensiva contra todo el país lanzada en respuesta a un ataque del grupo libanés.