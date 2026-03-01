Agencias oficiales de Irán han confirmado la muerte del ayatolá Alí Khamenei durante los ataques de Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán, una noticia que el mismo Donald Trump había adelantado de madrugada. “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto», aseguró el superior de la Casa Blanca. La prensa estadounidense había apuntado, horas antes, que desde el operativo militar habían mostrado fotografías del cadáver de Khamenei al presidente.

Según Trump, Khamenei “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo”. “Ni él ni los otros líderes que han sido asesinados con él pudieron hacer nada», apuntan desde la Casa Blanca. Khamenei era el segundo líder ayatolá de Irán, tras sustituir al fundador en 1989.

“La muerte de Khamenei no solo se justifica para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas y multadas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios”, apuntó en las últimas horas el republicano. La apuesta de Trump por reconfigurar el mapa del Próximo Oriente ha aumentado de escala y el mismo magnate ha apuntado que durará unos días más. De hecho, Israel ya ha anunciado nuevos ataques sobre Teherán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comparecido para explicar el ataque sobre Irán | Realdonaldtrump Via Cnp / Zuma Press / Europa Press.

Respuesta de Irán

Los ayatolás han decretado cuarenta días de duelo en la región y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista del Consejo de Guardianes han formado un «consejo de liderazgo temporal» para dirigir el país de forma provisional.

El régimen ha amenazado con responder con “un golpe muy fuerte”, lo que añade más tensión a la zona. «Irán acaba de declarar que hoy golpeará muy fuerte, más fuerte que nunca. Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, ¡los golpearemos con una fuerza nunca vista!», tuiteó Trump en las redes sociales.

Imágenes del bombardeo sobre Teherán del sábado | Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

Desde la región se apunta que el primer ataque dejó cerca de doscientas muertes e Irán ha respondido con más de un millar de misiles dirigidos contra territorio israelí y contra las bases militares de EE.UU. en Bahréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes. Por otro lado, el ejército de Israel ha anunciado este domingo el inicio de una nueva ola de ataques a Teherán. «Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia», tuitearon los militares en las redes.

El ataque coordinado de EE.UU. e Israel para derrocar el régimen de los ayatolás llega en plenas conversaciones con Irán para tejer un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Un golpe que se intensificará en las próximas horas y le ha costado al magnate estadounidense la reprimenda de la oposición demócrata, que lo acusa de iniciar una nueva guerra sin el consentimiento de las cámaras.