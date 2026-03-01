Agències oficials de l’Iran han confirmat la mort de l’aiatol·là Alí Khamenei durant els atacs dels Estats Units i Israel aquest dissabte a Teheran, una notícia que el mateix Donald Trump havia avançat de matinada. “Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort”, ha assegurat el superior de la Casa Blanca. La premsa nord-americana havia apuntat, hores abans, que des de l’operatiu militar havien ensenyat fotografies del cadàver de Khamenei al president.
Segons Trump, Khamenei “no ha pogut eludir els sofisticats sistemes d’intel·ligència i rastreig”. “Ni ell ni els altres líders que han estat assassinats amb ell van poder fer res”, apunten des de la Casa Blanca. Khamenei era el segon líder aiatol·là de l’Iran, després de substituir-ne el fundador el 1989.
“La mort de Khamenei no només es justifica per al poble de l’Iran, sinó també per a tots els grans nord-americans i per a aquelles persones de molts països de tot el món que han sigut assassinats i multades per Khamenei i la seva banda de matons sanguinaris”, ha apuntat en les darreres hores el republicà. L’aposta de Trump per reconfigurar el mapa del Pròxim Orient ha augmentat d’escala i el mateix magnat ha apuntat que durarà uns dies més. De fet, Israel ja ha anunciat nous atacs sobre Teheran.
Resposta de l’Iran
Els aiatol·làs han decretat quaranta dies de dol a la regió i el president de l’Iran, Masud Pezeshkian; el cap de l’aparell judicial iranià, Gholamhosein Mohseni-Ejei, i un jurista del Consell de Guardians han format un “consell de lideratge temporal” per dirigir el país de forma provisional.
El règim ha amenaçat de respondre amb “un cop molt fort”, la qual cosa afegeix més tensió a la zona. “L’Iran acaba de declarar que avui copejarà molt fort, més fort que mai. Però millor que no ho facin, perquè si ho fan, els copejarem amb una força mai vista!”, ha piulat Trump a les xarxes socials.
Des de la regió s’apunta que el primer atac va deixar prop de dues-centes morts i l’Iran hi ha respost amb més d’un miler de míssils dirigits contra territori israelià i contra les bases militars dels EUA a Bahrain, Qatar, Kuwait i els Emirats Àrabs. D’altra banda, l’exèrcit d’Israel ha anunciat aquest diumenge l’inici d’una nova onada d’atacs a Teheran. “Per primera vegada, l’Exèrcit d’Israel està atacant objectius del règim terrorista iranià al cor de Teheran, sota la direcció de la Direcció d’Intel·ligència”, han piulat els militars a les xarxes.
L’atac coordinat dels EUA i Israel per derrocar el règim dels aiatol·làs arriba en plenes converses amb l’Iran per teixir un acord sobre el programa nuclear de l’Iran. Un cop que s’intensificarà en les pròximes hores i li ha costat al magnat nord-americà la reprimenda de l’oposició demòcrata, que l’acusa d’iniciar una nova guerra sense el consentiment de les cambres.