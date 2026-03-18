El ministre de Defensa Israel, Israel Katz, ha informat de la mort del ministre d’Intel·ligència de l’Iran, Esmaeil Khatib, en un bombardeig a Teheran, segons ha recollit l’agència d’Europa Press d’un comunicat emès per la seva oficina, i se suma a les morts del líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i, també en les darreres hores, del cap de la força paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.
“Estava a càrrec del sistema assassí i de repressió interna a l’Iran i de promoció d’amenaces externes”, ha detallat Katz. En aquest sentit, la política de l’estat hebreu és clara: “Ningú té immunitat i tots estan al fil”. L’Iran promet una resposta contundent, però Katz ha alertat que seguiran “caçant a tots” els alts càrrecs sense “permís addicional”. Durant la jornada, això no obstant, es preveuen “sorpreses en tots els fronts” de la guerra contra l’Iran i Hezbollah al Líban.
Per la seva part, el portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, Avicha Adrai, ha manifestat a les xarxes que el ministeri d’Intel·ligència iranià és una de les “eines més destacades de repressió i terror”. De fet, ha situat al ministre assassinat com un dels responsables de la repressió de les mobilitzacions després de la mort sota custòdia de Mahsa Amini.
Les xifres continuen en augment
L’últim balanç és de 1200 morts a l’Iran per l’ofensiva d’Israel i Estats Units, però l’ONG Humans Rights Activists in Iran ha elevat la xifra a més de 3000. Les víctimes, en la seva majoria, serien civils. Les autoritats libaneses han denunciat la pèrdua de 900 persones pels atacs, que han forçat més d’un milió de desplaçaments que afecten al sud del país i parts de la capital Beirut.