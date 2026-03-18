La mort d’Ali Larijani, secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional iranià, en un bombardeig d’Israel, no sembla tenir efectes sobre l’statu quo del règim de la república islàmica. Malgrat les veus nord-americanes i israelianes que intueixen feblesa en el règim després de l’assassinat de càrrecs polítics i militars, el ministre d’Exteriors de l’Iran, Abbas Araghchi, és taxatiu al respecte: “Encara no han comprès que l’Iran té una estructura política sòlida que disposa d’institucions polítiques, econòmiques i socials ben establertes”, ha manifestat l’alt representant de la diplomàcia del país persa.
Tot i que ha defensat que la “presència” o “absència” d’una persona no afecta l’estructura en què és sustentada l’administració, ha admès que “les persones tenen influència i cadascuna desenvolupa el seu paper”, en una entrevista a Al Jazeera. Com a represàlia per la mort de l’exassessor de l’aiatol·là assassinat Ali Khamenei i del cap de la facció paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha reivindicat una sèrie d’atacs contra Tel-Aviv durant la nit, on s’han registrat almenys dos morts, ha informat Europa Press.
Hamàs i els houthis ploren la mort de Larijani
El partit milícia de resistència islàmica Hamàs ha difós un comunicat al diari Filastín, afí al grup, on ha lamentat la mort de Larijani i ha destacat el que ha definit com la seva “postura honorable” al voltant de la causa del poble palestí. Responsabilitzen els Estats Units i Israel de la tensió a l’Orient Mitjà que està produint “l’agressió” cap a la república islàmica.
D’altra banda, els rebels houthis han anat més enllà i han descrit, mitjançant un comunicat emès al canal de televisió Al Masira, Larijani i Soleimani com a “màrtirs” que lluiten per la llibertat en contra de la tirania nord-americana i hebrea. Assenyalen que l’ofensiva iniciada el 28 de febrer s’emmarca en un pla israelià per “assegurar el control absolut de la regió” i “canviar-la”.
Erdogan adverteix Israel per les seves accions
El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha advertit Israel del fet que les seves accions estan portant a la regió cap a un futur incert i, en paraules textuals, a un “desastre”, ha recollit l’agència estatal Anatòlia. Ha destacat que els atacs de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) “no només estan motivats per preocupacions de seguretat”. En aquest sentit, ha lamentat la decisió d’Israel del tancament de la mesquita d’Al-Aqsa durant disset dies “per motius arbitraris i sense tenir cap autoritat per això”, i ha carregat pels missatges sobre “una terra promesa” en el discurs oficial. Defineix el conflicte com una “guerra sense sentit, il·legal i profundament equivocada”.
L’executiu presidit per Erdogan també ha anunciat que l’OTAN executarà el desplegament d’un sistema de defensa aèria Patriot a la província d’Adana (sud del país), pròxim a la base aèria d’Incirlik, després de la interceptació d’almenys tres míssils iranians durant les darreres setmanes. El sistema s’afegeix als mecanismes de defensa aèria espanyols, estatunidencs i alemanys desplegats a la zona del sud de Turquia.
Creix la repressió interna a l’Iran
A banda de la guerra oberta amb l’estat israelià, el règim dels aiatol·làs ha recruat la repressió interna al país, on han anunciat la detenció de més de 70 persones a la província d’Elburz per la seva relació “amb grups terroristes”, vinculats a l’oposició i afins a la monarquia, segons l’agència iraniana Tasnim. A més, s’han arrestat “instigadors” de les xarxes socials i a membres del grup de hackers que es connectaven a Internet a través de satèl·lits Starlink.