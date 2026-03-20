La Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha informat de la mort del seu portaveu, Ali Mohammad Naini, en un bombardeig, segons ha informat la cadena de televisió pública del país, IRIB, i ha recollit Europa Press. El mitjà ha destacat la seva trajectòria com a portaveu “durant més de quatre dècades” defensant la Revolució Islàmica.
“Les seves idees revolucionàries i models eficients al camp de la ‘guerra tova’ guiaran la Guàrdia Revolucionària i els seus oficials en la guerra psicològica contra les potències arrogants”, i ha destacat la sinceritat i la valentia del portaveu mort. El país iranià ha promès aquesta setmana que la manca de dirigents militars i polítics no afectaria la seva estructura “sòlida”, en paraules del ministre d’Exteriors, Abbas Araghchi.
De la mateixa manera que amb l’anunci de la mort del ministre d’Intel·ligència, Esmaeil Jatib, Israel ha afegit sobre Naini que va difondre “la propaganda terrorista del règim entre els seus aliats d’Orient Mitjà”. En aquest sentit, “l’assassinat de Naini se suma a una sèrie d’assassinats de desenes d’alts càrrecs del règim en el marc de l’operació” amb els Estats Units. El líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i els ministres de Defensa i Intel·ligència, Aziz Nasirzadé i Esmaeil Jatib, respectivament, així com alts càrrecs de l’exèrcit i altres organismes de seguretat.
“És necessari arrabassar la seguretat dels enemics interns i externs i atorgar-los als nostres ciutadans”, ha destacat el nou líder suprem Mojtaba Khamenei sobre la figura de Jatib, mort dimecres. “El buit de poder que deixa haurà de ser compensat amb l’esforç d’altres responsables i treballadors” del ministeri d’Intel·ligència.
Iran rebutja les afirmacions d’Israel sobre la seva capacitat nuclear
Les declaracions de Netanyahu sobre el recés armamentístic iranià han fet reaccionar Teheran. El president israelià va afirmar el dijous que l’Iran no té capacitat d’enriquir urani ni de produir míssils balístics. La Guàrdia Revolucionària, d’altra banda, ha assegurat que la capacitat de produir míssils està a ple rendiment: “La producció de la nostra indústria és de 20 i no hi ha preocupació en aquest sentit”. L’agència de notícies estatal Fars ha avançat que l’Iran “té sorpreses per l’enemic”.