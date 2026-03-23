La continuació de l’escalada de violència a l’Orient Mitjà i l’amenaça de Trump de bombardejar les instal·lacions elèctriques iranianes si no es reobre l’estret d’Ormuz, ha obligat el govern de la Xina a advertir que la continuació d’aquest conflicte, iniciat el 28 de febrer arran de l’ofensiva d’Israel i Estats Units contra aquest país del Golf Pèrsic, portarà la regió a un “caos incontrolable”.
En aquest sentit, el portaveu del Ministeri d’Exteriors, Lin Jian, ha ressaltat que si el conflicte segueix “expandint-se i la solució es complica”, la regió caurà en un “cercle viciós” de violència. Així, demanen a les parts que posin fi a les operacions militars, “tornin al diàleg i les negociacions, i evitin que continuï aquesta guerra, que mai va haver de començar”. Ha destacat que el país asiàtic “manté la comunicació” amb les parts que formen part del conflicte i continua compromesa en promoure la reducció de les hostilitats, segons ha informat el diari xinès Global Times i ha recollit l’agència Europa Press. El diplomàtic ha fet aquestes declaracions en el marc de l’ultimàtum de 48 hores de Trump i les seves advertències sobre la “destrucció total” de l’Iran.
L’Iran està preparat per respondre a “qualsevol amenaça”
En contrapartida, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha advertit aquest dilluns que està “decidida a donar resposta a qualsevol amenaça” i ha recalcat que, en cas que Trump faci efectiva qualsevol decisió, Teheran “atacarà les centrals del règim ocupant — en una referència a Israel — i les dels països de la regió que abasteixen d’electricitat a les bases estatunidenques”, així com “la infraestructura econòmica, industrial i energètica de la qual els Estats Units n’és accionista”.
Entre els morts a les hostilitats, hi estan algunes figures destacades del sistema polític i militar de l’Iran com el líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i els ministres de Defensa i Intel·ligència, Aziz Nasirzadeh i Esmaeil Jatib, respectivament, així com alts càrrecs de les Forces Armades i altres organismes de seguretat. A l’últim balanç difós pel país xiïta s’han comptabilitzat més de 1500 morts.
L’Iran amenaça de minar les rutes del golf Pèrsic
El Consell de Defensa ha estat molt contundent en la seva amenaça sobre un possible atac contra el sud i les illes iranianes: “Qualsevol intent de l’enemic d’atacar les costes o les illes iranianes portaran, en línia amb la pràctica militar habitual, el minat de totes les rutes d’accés i línies de comunicació al golf Pèrsic”, i ha detallat que l’acció seria executada amb diversos mecanismes de mines navals, “incloses mines flotants que es poden llançar des de la costa”.
En aquest cas, tot el golf Pèrsic es trobaria en una situació similar a l’estret d’Ormuz, i “la responsabilitat recauria en la part atacant”, han afegit les autoritats de l’Iran. “No s’ha d’oblidar el fracàs de cent desminadors als anys 80 a l’hora de retirar les mines marines”, en referència a la situació atesa durant la guerra que va enfrontar a l’Iran i l’Iraq entre el 1980 i el 1988. La Guàrdia Revolucionària ha reivindicat en els darrers dies diversos atacs contra vaixells a l’estret d’Ormuz, com a resposta a l’ofensiva israeliana i nord-americana contra el país asiàtic. El règim islàmic ha estat atacant el territori d’Israel i interessos estatunidencs a l’Orient Mitjà, incloses bases militars.