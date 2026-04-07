El govern de la Xina, un país que els darrers anys ha guanyat pes en el tauler de la geopolítica a escala global, ha reclamat aquest dimarts plena “sinceritat” a les parts implicades al conflicte de l’Orient Mitjà per assolir un acord de pau a la regió, que segueix “deteriorant-se dia a dia”. Aquesta guerra “mai hauria d’haver començat”, ha lamentat la portaveu del Ministeri d’Exteriors, Mao Ning, que ha alertat dels greus impactes sobre l’economia mundial i la seguretat energètica, dues profundes preocupacions per a la comunitat internacional.
L’alta funcionària de la diplomàcia xinesa ha defensat el paper de la Xina com a mediador, i ha detallat que el responsable de les relacions exteriors del país asiàtic, Wang Yi, ha mantingut més de 25 converses telefòniques amb “diverses parts”, entre elles l’Iran, Israel, Rússia i els països del Golf Pèrsic, segons ha informat el diari Global Times i ha recollit l’agència Europa Press.
En aquesta línia, ha recordat que Xina i Pakistan han presentat recentment una iniciativa per arribar a un acord de pau, una proposta que “reflecteix el consens entre la comunitat internacional per a promoure la pau i finalitzar el conflicte”. “La pau no pot aconseguir-se a través de la força, per la qual cosa un acord polític és l’única sortida“, ha argumentat Mao Ning.
Considera els atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran com una “violació del Dret Internacional”, i insisteix en el fet que “la prioritat principal és aconseguir un cessament immediat de les hostilitats, tornar al diàleg i les negociacions, abordar les causes del problema i restaurar la pau i l’estabilitat a la regió del Golf”.
Els EUA publiquen el seu balanç de la guerra
L’Exèrcit dels Estats Units ha elevat el seu balanç militar de la guerra a més de “13000 objectius atacats” a l’Iran des de l’inici de l’ofensiva contra el país persa, llançat per sorpresa el 28 de febrer en ple procés de negociacions indirectes entre Washington i Teheran per signar un nou acord nuclear. Així mateix, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha detallat que les forces militars estatunidenques han “danyat o destruït” més de 155 vaixells iranians en el context de l’operació ‘Fúria Èpica’, amb l’objectiu de desmantellar l’aparell de seguretat del règim iranià, tot prioritzant ubicacions que suposen una amenaça imminent.
Per la seva banda, les autoritats iranianes han confirmat més de 2000 morts per l’ofensiva, entre ells algunes figures destacades del sistema polític i d’intel·ligència, com l’aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani; i els ministres de Defensa i Intel·ligència, Aziz Nasirzadeh i Esmaeil Jatib.