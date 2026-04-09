Menys de 48 hores després de l’anunci de l’alto el foc temporal dels Estats Units i l’Iran, l’estat d’Israel està fent perillar l’acord amb nous atacs al Líban. Avui, les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han informat de la mort del secretari personal del líder del partit-milícia xiïta de Hezbollah, Naim Qassem, a l’onada de bombardejos que el país hebreu va executar dimecres, amb un balanç d’un miler de ferits i més de 250 morts. L’exèrcit d’Israel ha assegurat que es tracta de l’atac “més gran” al Líban des de l’inici de l’ofensiva el mes de març en aquest país, segons ha detallat Europa Press.
Les forces armades d’Israel han detallat que entre les persones mortes hi és Alí Yússuf Harshi, que ha mort en l’atac aeri llançat contra la capital, Beirut. “Harshi era una persona pròxima i assessor personal de Qassem i jugava un paper central en la gestió de la seva oficina i la seva seguretat”, han expressat fonts de les FDI.
Durant les darreres hores, s’han bombardejat dos ponts sobre el riu Litani, ja que “eren utilitzats per terroristes de Hezbollah per anar del nord al sud del riu i traslladar milers d’armes, coets i llançadors”. A més, s’han atacat prop de deu magatzems d’armes, llançadors i seus utilitzades per Hezbollah al sud del Líban i ha confirmat 17 morts en dues localitats del país veí.
Les negociacions de l’alto el foc han sigut encapçalades pel Pakistan. El seu primer ministre, Shehbaz Sharif, va detallar que l’acord incloïa un alto el foc immediat “a totes les parts, inclòs el Líban i la resta de llocs”, però poc després el seu homòleg israelià va defensar que el Líban no en formava part. En la mateixa línia que Netanyahu, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va sostenir que el país amb majoria xiïta no era part del pacte, en el marc de les crítiques i advertències des de l’Iran. El vicepresident dels EUA, J.D. Vance, també ha defensat la mateixa posició. “Crec que els iranians pensaven que l’alto el foc incloïa al Líban i, simplement, no era així. Mai vam fer aquesta promesa. No vam donar a entendre que anés a ser així”, ha remarcat J.D. Vance, que ha agregat que seria una “ximpleria” permetre que “aquesta negociació fracassi en un conflicte en el qual l’Iran és durament criticada pel que està succeint al Líban, que no té res a veure amb ells”.
Europa demana la inclusió del Líban al pacte
Nombroses veus provinents de l’esfera política de la UE estan condemnant l’exclusió del Líban de l’entesa per aturar durant dues setmanes les hostilitats a l’Orient Mitjà. Aquesta postura és defensada per la cara visible de l’ens comunitari en termes de política exterior, Kaja Kallas, que ha carregat contra la “destrucció massiva” d’Israel al Líban, i ha sol·licitat l’extensió de l’acord al país al nord d’Israel en considerar que els atacs estan “sotmetent a una forta pressió la treva” que s’acaba d’acordar. La cap de la diplomàcia europea ha qüestionat que aquestes accions tan “contundents” s’insereixin en l’àmbit de la legítima defensa. Així mateix, el president francès, Emmanuel Macron, en un comunicat recollit per Europa Press, s’ha expressat en els mateixos termes, i ha traslladat la seva “plena solidaritat” i condemna més “enèrgica” davant dels atacs “indiscriminats”.
D’altra banda, la Xina, també una de les grans promotores d’un acord de pau amb el Pakistan, mitjançant la portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès, Mao Ning, ha condemnat l’atac asseverant que la seguretat i la sobirania del Líban no han de ser “violades”, i ha fet una crida a mantenir “la calma” i “mostrar contenció” per a “reduir les tensions regionals”.