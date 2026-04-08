Després de diverses setmanes d’estira-i-arronsa sobre una possible pau a l’Orient Mitjà els Estats Units i l’Iran han anunciat un alto el foc parcial de dues setmanes i la reobertura de l’estret d’Ormuz. A través d’un post a les xarxes socials el president dels Estats Units, Donald Trump, ha destacat que “un gran dia per la pau mundial! L’Iran vol que passi, ja n’han tingut prou! De la mateixa manera, també ho han fet tots els altres! Els Estats Units d’Amèrica ajudaran amb l’acumulació de trànsit a l’estret d’Ormuz. Hi haurà moltes accions positives! Es guanyaran grans diners. L’Iran pot iniciar el procés de reconstrucció”.
Les paraules de Trump arriben després que el Pakistan hagi jugat un paper clau en la pau entre Washington i Teheran fent el paper de mediador i amb l’entrega d’una proposta de 10 punts per part del govern iranià en la qual hi ha la reobertura d’Ormuz.
Per la seva banda el govern iranià destaca que durant dues setmanes es garantirà un pas “segur” per l’estret d’Ormuz. El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha assenyalat, a través de les xarxes socials, que “durant un període de dues setmanes, serà possible el pas segur per l’estret d’Ormuz mitjançant la coordinació amb les Forces Armades de l’Iran i tenint degudament en compte les limitacions tècniques”. Araqchi també ha volgut donar valor a la mediació del Pakistan, i assenyala que l’alto el foc és també una “resposta a la fraternal petició del primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif”.
L’Iran, però, ha mantingut un to orgullós i ha destacat que “a la llum de l’avantatge de l’Iran en el camp de batalla i la incapacitat de l’enemic de dur a terme les seves amenaces, malgrat les seves afirmacions, i l’acceptació oficial de totes les demandes legítimes del poble iranià, s’ha decidit que la finalització de les negociacions tindria lloc a Islamabad”.
Israel secunda l’acord però lamenta que “no inclou” el Líban
Israel és un dels altres grans actors implicats en l’onada de tensions de l’Orient Mitjà. Els atacs contra l’Iran llançats per l’estat jueu va provocar que l’Iran posés el punt de mira en Tel-Aviv. Les tensions entre els dos països es van complementar amb una ofensiva militar israeliana contra el Líban per buscar envair els alts del Golan (territori libanès) amb l’excusa dels combats contra la milícia libanesa Hezbol·là.
“Israel recolza la decisió del president Trump de suspendre els atacs contra l’Iran durant dues setmanes, sempre que l’Iran obri immediatament l’estret i posi fi a tots els atacs contra els Estats Units, Israel i els països de la regió”, ha assenyalat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en declaracions recollides per Europa Press, qui ha lamentat que “l’alto el foc de dues setmanes no inclou el Líban”.