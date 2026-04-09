Només ha passat un dia des que els Estats Units i l’Iran signessin una treva de dues setmanes. Una treva que ja comença a trontollar després de la darrera amenaça feta per Trump qui ha assegurat a través del seu perfil a truthsocial -una xarxa social de la seva propietat-. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que “tots els vaixells, aeronaus i personal militar dels Estats Units, amb munició addicional, armes, i qualsevol altra cosa que sigui apropiada i necessària per a la persecució letal i la destrucció d’un enemic ja substancialment degradat, romandran al seu lloc a l’Iran i al seu voltant, fins que es compleixi plenament l’acord real aconseguit”.
Segons el president nord-americà si no es compleix l’acord de pau per part de l’Iran -un fet que ha qualificat de “molt poc probable”- l’exèrcit americà respondria amb un operatiu “més gran, i millor, i més fort del que ningú ha vist abans”. En aquest sentit, però, Trump ha volgut tranquil·litzar sobre la possible utilització d’arsenal militar nuclear. “Es va acordar, fa molt temps, i malgrat tota la retòrica falsa en sentit contrari: NO ARMES NUCLEARS”, ha etzibat l’inquilí de la Casa Blanca.
Trump assegura que l’estret d’Ormuz es mantindrà obert
En la mateixa publicació Trump ha aprofitat per assegurar que no es repetirà el bloqueig de l’estret d’Ormuz, un pas de mercaderies clau per al transport del gas i el petroli. “L’estret d’Ormuz estarà OBERT I SEGUR”, ha asseverat el president nord-americà. Trump, a més, ha alertat que “el nostre gran exèrcit està carregant i descansant, mirant cap endavant, de fet, a la seva pròxima conquesta. ELS ESTATS UNITS HAN TORNAT!”.
Els Estats Units treuen pit de la “victòria” i la treva a l’Iran
La treva de dues setmanes entre els Estats Units i l’Iran ja ha estat tractada com una victòria per part de l’executiu nord-americà. La portaveu de l’administració Trump, Karoline Leavitt, va reivindicar la “victòria” sobre l’Iran a través de les seves xarxes socials, després d’haver “assolit” i “superat” els seus objectius de guerra fonamentals en 38 dies i la reobertura de l’estret d’Ormuz.