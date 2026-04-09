Solo ha pasado un día desde que Estados Unidos e Irán firmaron una tregua de dos semanas. Una tregua que ya comienza a tambalearse después de la última amenaza hecha por Trump, quien ha asegurado a través de su perfil en truthsocial -una red social de su propiedad-. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que «todos los barcos, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, con munición adicional, armas, y cualquier otra cosa que sea apropiada y necesaria para la persecución letal y la destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su lugar en Irán y a su alrededor, hasta que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado».

Según el presidente estadounidense, si no se cumple el acuerdo de paz por parte de Irán -un hecho que ha calificado de «muy poco probable»- el ejército americano respondería con un operativo «más grande, y mejor, y más fuerte de lo que nadie ha visto antes». En este sentido, sin embargo, Trump ha querido tranquilizar sobre la posible utilización de arsenal militar nuclear. «Se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario: NO ARMAS NUCLEARES», ha espetado el inquilino de la Casa Blanca.

Trump asegura que el estrecho de Ormuz se mantendrá abierto

En la misma publicación Trump ha aprovechado para asegurar que no se repetirá el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso de mercancías clave para el transporte del gas y el petróleo. «El estrecho de Ormuz estará ABIERTO Y SEGURO», ha aseverado el presidente estadounidense. Trump, además, ha alertado que «nuestro gran ejército está cargando y descansando, mirando hacia adelante, de hecho, a su próxima conquista. ¡LOS ESTADOS UNIDOS HAN VUELTO!».

Estados Unidos se jacta de la «victoria» y la tregua en Irán

La tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán ya ha sido tratada como una victoria por parte del ejecutivo estadounidense. La portavoz de la administración Trump, Karoline Leavitt, reivindicó la “victoria” sobre Irán a través de sus redes sociales, después de haber “logrado” y “superado” sus objetivos de guerra fundamentales en 38 días y la reapertura del estrecho de Ormuz.