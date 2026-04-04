El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a las autoridades iraníes que en dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra completamente el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra. «¿Recuerdan cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desate el infierno sobre ellos», ha asegurado Trump en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.

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El pasado 22 de marzo, el máximo mandatario estadounidense ya amenazó a Irán con «atacar y destruir completamente» sus plantas eléctricas si el estrecho de Ormuz no se reabría «totalmente y sin amenazas» en 48 horas. Un ultimátum que Donald Trump ha ido posponiendo hasta el 6 de abril. El mensaje de este sábado destaca en particular por el marcado carácter religioso que ha introducido. En su tradicional aviso sobre la posibilidad de «desencadenar el Infierno», Trump ha rematado su comentario, aprovechando el período de Semana Santa, con el mensaje de despedida «Gloria a Dios».

Irán acusa a medios estadounidenses de tergiversar su postura

La amenaza del presidente de los Estados Unidos llega al final de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con los Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final «definitivo y duradero». El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha asegurado que su país nunca ha rechazado posibles conversaciones de paz con los Estados Unidos en suelo paquistaní y que toda información sobre una negativa de su país no es más que una adulteración de la realidad difundida por los medios estadounidenses.

Movimientos militares iraníes en el estrecho de Ormuz / EP

«La postura de Irán es tergiversada por los medios estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad», ha indicado Araqchi, y ha reiterado que, en lugar de ceses temporales de hostilidades, “lo que nos importa son los términos para un final definitivo y duradero a la guerra ilegal que se nos impone”. El homólogo paquistaní de Araqchi, Ishaq Dar, ha respondido al mensaje del ministro de Exteriores iraní con palabras de elogio: «Agradezco sinceramente tu aclaración, mi querido hermano».

«Operación militar masiva»

Tras el mensaje del presidente Trump, uno de sus mayores aliados, el senador republicano Lindsey Graham ha advertido que si Irán toma «una mala decisión» sobre el ultimátum de Trump, Irán será escenario de una «operación militar masiva», en medio de las informaciones cada vez más claras sobre una posible invasión militar de EE.UU. «Su reinado de terror en la región y en el mundo debe acabar, ojalá mediante un acuerdo de paz», ha indicado Graham, antes de declararse «completamente convencido» de que Trump «utilizará una fuerza militar abrumadora contra el régimen si sigue bloqueando el estrecho de Ormuz y se niega a una solución diplomática para lograr nuestros objetivos». «Si a estas alturas Irán y otros no tienen claro que el presidente Trump habla en serio, no sé cuándo lo tendrán», ha advertido Graham antes de recomendar a los iraníes que elijan «sabiamente».