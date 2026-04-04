El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest dissabte les autoritats iranianes que d’aquí a dos dies expirarà l’ultimàtum que ha donat a Teheran perquè reobri completament l’estret d’Ormuz o bé pacti un acord per posar fi a la guerra. “Recordeu quan vaig donar a l’Iran deu dies per pactar un acord o obrir l’estret d’Ormuz? Doncs el temps s’acaba: queden 48 hores abans que desencadeni l’infern sobre ells”, ha assegurat Trump en un missatge publicat a la plataforma Truth Social.
El passat 22 de març, el màxim mandatari nord-americà ja va amenaçar l’Iran amb “atacar i destruir completament” les seves plantes elèctriques si l’estret d’Ormuz no es reobria “totalment i sense amenaces” en 48 hores. Un ultimàtum que Donald Trump ha anat ajornant fins al 6 d’abril. El missatge d’aquest dissabte destaca en particular pel marcat caire religiós que hi ha introduït. Al seu tradicional avís sobre la possibilitat de “desencadenar l’Infern”, Trump ha rematat el seu comentari, aprofitant el període de Setmana Santa, amb el missatge de comiat “Glòria a Déu”.
L’Iran acusa mitjans nord-americans de tergiversar la seva postura
L’amenaça del president dels Estats Units passa al final d’una setmana en què l’Iran ha descartat pactar un alto el foc provisional amb els Estats Units encara que les seves autoritats han matisat que estarien disposades a negociar un final “definitiu i durador”. El ministre d’Exteriors, Abbas Araqchi, ha assegurat que el seu país no ha rebutjat mai possibles de converses de pau amb els Estats Units en sòl pakistanès i que tota informació sobre una negativa del seu país no és més que una adulteració de la realitat difosa pels mitjans nord-americans.
“La postura de l’Iran és tergiversada pels mitjans nord-americans. Estem profundament agraïts al Pakistan pels seus esforços i no ens hem negat mai a anar a Islamabad”, ha indicat Araqchi, i ha reiterat que, en lloc de cessaments temporals d’hostilitats, “el que ens importa són els termes per a un final definitiu i durador a la guerra il·legal que se’ns imposa”. L’homòleg pakistanès d’Araqchi, Ishaq Dar, ha respost al missatge del ministre d’Exteriors iranià amb paraules d’elogi: “Agraeixo sincerament el teu aclariment, el meu estimat germà”.
“Operació militat massiva”
Després del missatge del president Trump, un dels seus aliats més grans, el senador republicà Lindsey Graham ha avisat que si l’Iran pren “una mala decisió” sobre l’ultimàtum de Trump, l’Iran serà escenari d’una “operació militar massiva”, enmig de les informacions cada vegada més nítides sobre una possible invasió militar dels EUA. “El seu regnat de terror a la regió i al món ha d’acabar, tant de bo mitjançant un acord de pau”, ha indicat Graham, abans de declarar-se “completament convençut” que Trump “utilitzarà una força militar aclaparadora contra el règim si continua bloquejant l’estret d’Ormuz i es nega a una solució diplomàtica per aconseguir els nostres objectius”. “Si a hores d’ara l’Iran i altres no tenen clar que el president Trump parla de debò, no sé quan ho tindran”, ha advertit Graham abans de recomanar als iranians que triïn “sàviament”.