La guerra a l’Orient Mitjà ha tornat a fer un nou gir de guió. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a posposar l’inici dels atacs contra les instal·lacions energètiques de l’Iran. Durant 10 dies més Trump ha ordenat a l’exèrcit americà que no s’ataqui les centrals energètiques del país persa fins al pròxim 6 d’abril, data en la qual el govern iranià hauria d’haver obert el pas de mercaderies per l’estret d’Ormuz. “A petició del Govern iranià, per la present declaro que ajornaré deu dies el termini per a la destrucció de centrals energètiques, fins al dilluns 6 d’abril de 2026 a les 20.00 hores”, ha assenyalat Trump a través de les seves xarxes socials la matinada d’aquest dijous a divendres.
Segons Trump, la Casa Blanca i Teheran continuen conversant per trobar un acord de pau per posar fi al conflicte i que, en conseqüència també es reobri la lliure circulació de mercaderies per l’estret d’Ormuz. El president nord-americà assenyala que aquestes converses amb el govern iranià “estan avançant molt bé” i nega “les declaracions errònies en sentit contrari difoses pels mitjans de comunicació sensacionalistes i altres”.
Unes converses ‘amables’
En una entrevista posterior fet a la televisió estatunidenca Fox News, i recollida per Europa Press, Trump ha assegurat que les autoritats iranianes van demanar “molt amablement” l’ajornament dels possibles bombardejos contra les infraestructures energètiques del país persa. “M’ho van dir molt amablement: podríem tenir més temps? Perquè estem parlant de demà a la nit, que és molt aviat”, va etzibar Trump fent al·lusió a l’ultimàtum de cinc dies que el mateix president americà va imposar contra l’Iran.
Trump, a més, ha inflat el pit i ha assegurat que la guerra està guanyada “perquè hem destruït la seva Armada, la seva Força Aèria i la majoria dels seus míssils i neutralitzem totes les seves comunicacions”. De fet, Trump s’ha atrevit a assegurar que les forces militars nord-americanes estan “volant lliurement sobre el centre de Teheran, fent el que volem” i s’ha vantat d’haver mort els líders polítics iranians. “I estem esperant a la resta. Sabem on estan tots”, ha amenaçat.