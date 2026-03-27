Nova actualització en el pols entre l’empresa d’IA Anthropic i el govern de Donald Trump. L’administració del president republicà va designar l’empresa tecnològica com un risc per a “la cadena de subministrament i la seguretat nacional”, en el marc de la negativa de l’empresa estatunidenca a cedir els seus sistemes d’intel·ligència artificial (IA) al Departament de Guerra per a qualsevol ús legal. Avui, una jutgessa federal ha suspès cautelarment la decisió del Departament de Guerra de tallar les relacions amb Anthropic en considerar que aquesta decisió “és contrària a la llei, arbitrària i capritxosa”, segons s’ha desprès de l’ordre judicial preliminar a la qual ha tingut accés l’agència Europa Press.
En aquest sentit, la magistrada Rita F. Lin ha detectat prou motius per a atorgar a Anthropic la mesura cautelar sol·licitada a la demanda de l’start-up. “Castigar a Anthropic per sotmetre a escrutini públic la postura del Govern en matèria de contractació constitueix una clàssica represàlia il·legal en virtut de la Primera Esmena“, ha defensat Lin, que no veu cap base legítima en la decisió del Pentagon per considerar Anthropic com un sabotejador. D’aquesta forma, considera que els registres consultats per Lin abonen la inferència que la tecnològica és castigada per criticar la posició del govern en matèria de contractació pública a la premsa. Ha qualificat d’idea “orwel·liana” que una empresa nord-americana pugui ser “una potencial adversària i sabotejadora” per estar en desacord amb el govern.
D’altra banda, la jutgessa ha determinat que Anthropic no va rebre cap notificació ni va tenir l’oportunitat de formular les seves al·legacions per donar resposta a les acusacions, per la qual cosa aquest fet generaria danys greus en la companyia i un perjudici “irreparable”. Així mateix, el Departament de Guerra hauria ignorat les garanties exigides per la cambra baixa abans de l’assignació de risc en la cadena de subministrament.
Terminis de servei “inacceptables” per a EEUU
Dimarts passat, el govern encapçalat per Donald Trump va acusar l’empresa creadora de l’assistent d’IA Claude d’imposar “terminis de servei” sobre la seva IA que eren considerades com a “inacceptables”, en un document judicial emès pel Departament de Justícia. En aquest sentit, l’administració republicana apujava el to contra l’empresa nord-americana en declarar-la com un “risc per a la cadena de subministrament i la seguretat nacional”, davant la negativa dels seus directius per permetre l’ús dels seus sistemes destinats a usos militars, una utilització contrària a les seves polítiques d’ús i servei.
Aquest “comportament”, segons esmentava el Departament de Justícia, va augmentar la desconfiança en el Departament de Guerra sobre si “Anthropic representava un soci de confiança amb el qual el Departament estigués disposat a contractar en aquest àmbit tan sensible”.
“Els sistemes d’IA són extremadament vulnerables a la manipulació, i Anthropic podria intentar desactivar la seva tecnologia o alterar preventivament el comportament del seu model abans o durant les operacions de combat en curs, si Anthropic –a la seva discreció— considera que s’estan traspassant els seus límits corporatius”, van considerar els advocats.