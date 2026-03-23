Gir dràstic de guió en la política internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha obert la porta a un acord de pau amb l’Iran i ha ordenat que es posposi “tot atac militar” contra les centrals elèctriques de l’Iran durant cinc dies després de l’ultimàtum que de Washington cap a Teheran per reobrir l’estret d’Ormuz sota l’amenaça d’un bombardeig contra les instal·lacions energètiques del país persa.
El president nord-americà ha assegurat que en els últims dos dies ambdós països han mantingut “unes converses molt bones i constructives sobre una resolució completa i total de les nostres hostilitats a l’Orient Mitjà”. A través d’un post fet a la xarxa social de la seva propietat, Truth Social, Trump ha assenyalat que “basant-me en el to d’aquestes converses en profunditat, detallades i constructives, que continuaran durant tota la setmana, he donat instruccions al departament de guerra perquè posposi qualsevol i tots els atacs militars contra les centrals elèctriques i la infraestructura energètica iranianes durant un període de cinc dies, subjecte a l’èxit de les reunions i debats en curs”.
Un possible acord de pau que arriba després d’un cap de setmana d’amenaces creuades
Aquest possible acord de pau amb l’Iran arriba després que durant tot el cap de setmana Washington i Teheran s’hagin intercanviat amenaces. El mateix president dels Estats Units va anunciar un ultimàtum de 48 hores per al país persa en el qual s’instava el règim dels aiatol·làs a reobrir la circulació completa del trànsit per l’estret d’Ormuz o atacaria les centrals elèctriques del país persa i generaria “una destrucció total”. “La destrucció de l’Iran serà total i funcionarà estupendament”, va etzibar.
Des de Teheran, però, no es van arronsar i aquest mateix dilluns havien expressat, en declaracions recollides per Europa Press, que la Guàrdia Revolucionària iraniana està “decidida a respondre a qualsevol amenaça”. De fet, el cos militar iranià havia alertat que si Trump prenia la decisió de bombardejar les infraestructures energètiques del país persa Teheran atacaria “les centrals del règim ocupant (Israel) i les dels països de la regió que proveeixen d’electricitat a les bases estatunidenques” i “la infraestructura econòmica, industrial i energètica de la qual els Estats Units és accionista”.