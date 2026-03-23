La crisi oberta a l’Iran ara ja fa, gairebé, un mes continua suposant terrabastalls per a l’economia mundial. Aquest dilluns el preu del barril del petroli de Brent -índex de referència a Europa- s’ha tornat a disparar un 2% i es cotitza prop dels 109 dòlars per barril -lluny dels 72 dòlars per barril d’abans de l’inici de la guerra- mentre que el barril de cru West Texas Intermediate (WTI) -índex de referència als Estats Units- s’ha encarit un 2,3% fins als 100,50 dòlars per barril-.
Unes noves pujades del preu del petroli que arriben després que Trump hagi amenaçat l’Iran de bombardejar les plantes elèctriques del país persa si el règim dels aiatol·làs no aixeca el bloqueig sobre l’estret d’Ormuz. “Aviat veureu el que passa amb l’ultimàtum de les centrals elèctriques. El resultat serà molt bo (…). La destrucció de l’Iran serà total i funcionarà estupendament”, va etzibar el president nord-americà en una entrevista feta a la televisió israeliana Canal 13 recollida per Europa Press.
No només és el cas del petroli el que viu una nova jornada de pujades, ja que una altra energia clau arreu del món com és el gas natural s’ha disparat també un 3% al mercat TTF dels Països Baixos -referència a Europa- i ja es cotitza per sobre dels 61 euros per megawatt hora (MWh).
Les borses viuen una nova jornada de caigudes per la guerra a l’Iran
Qui també està notant l’impacte de l’amenaça de Trump sobre l’Iran són les borses d’arreu del món. A l’estat espanyol l’Ibex-35 ha començat la jornada desplomant-se un 1,87% i ha caigut per sota dels 16.500 enters. Entre les caigudes destacades hi ha les d’Arcelormittal (-4,19%), IAG (-3,69%), Acciona (-2,98%) i Acerinox (2,87%).
Unes caigudes que s’han reproduït arreu d’Europa amb les principals borses caient per sobre de l’1%. A Milà la caiguda ha estat de l’1,8%, de l’1,93% a Frankfurt, 1,39% a París i 1,38% a Londres. Unes caigudes que també s’han reproduït fora de les fronteres europees i a les borses asiàtiques la principal caiguda s’ha produït al Kospi sud-coreà, que ha tancat amb un descens de gairebé el 6,5%, mentre que al Hang Seng de Hong Kong la caiguda s’ha situat en un 3,5% i a la borsa de Shanghai ha estat del 3,7%. Una caiguda del 3,7% que també s’ha replicat a la borsa japonesa, el Nikkei.