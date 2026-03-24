Criteria renova el consell i nomena José Maria Méndez conseller delegat

CriteriaCaixa, el hólding inversor de la Fundació ‘La Caixa’, comença el curs renovant la seva cúpula. El braç finançer de l’entitat que presideix Isidre Fainé ha ascendit José María Méndez, actual director general, a la cadira de primer executiu que fins fa ben poc ocupava Àngel Simón. A més, ha donat entrada a tres nous consellers independents: la professora de l’IESE Business School Núria Chinchilla, la managing partner a la gestora de capital Ysios Capital Julia Salaverría i l’exsoci de PwC i president de l’Associació Espanyola de Directius, Xavier Brossa. Amb aquest moviment, destaquen des de Criteria, s’assoleixen els estàndars del Codi de Bon Govern, amb un 40% de dones a l’òrgan directiu de la companyia. Les tres noves incorporacions agafaran el testimoni de José Antonio Asiáin, Marcos Contreras i Jean Louis Chaussade, que ja no poden ser considerats independents perquè han complert els 12 anys de mandat al consell.
Més enllà de la renovació, el vehicle inversor ha declarat un benefici net de 2.325 milions d’euros, duplicant els resultats de l’any anterior. Segons han confirmat, l’increment procedeix d’ingressos “extraordinaris”, com ara la venda de Saba, la rebaixa parcial de la participació a través de l’auto-OPA de Naturgy -que va llançar per recuperar el capital flotant- o les desinversions en renda variable, que van aportar prop de 560 milions d’euros als comptes. Ha estat un any, recorden, d'”adaptació al pla estratègi 2030″, que marca un objectiu de millora de la rendibilitat dels actius .
Méndez, “per a impulsar el hólding”
Méndez, al llarg de la seva carrera, havia estat nomenat director general arran de la sortida d’Àngel Simón com a primer executiu de Criteria, el maig del 2025. En la seva carrera, havia ocupat la direcció general de la CECA, i, abans de fer el salt al vehicle de ‘La Caixa’, exercia de conseller delegat de Cecabank. Abans, havia format part de la direcció general del Tresor i de Política Financera del Ministeri d’Economia, a on va accedir l’any 1993 i hi va romandre una dècada. Segons Fainé, el nomenament permet “continuar impulsant el hólding en l’ecosistema inversor europeu”.
El president de la fundació també ha valorat la “gran contribució al consell durant tants anys” dels tres consellers sortints, i ha donat la benvinguda als seus tres substituts. Quant als resultats, Fainé ha celebrat els guanys, que atribueix a “el rigor, la professionalitat i la independència amb què Criteria gestiona el patrimoni de la Fundació”. Méndez, per la seva banda, ha reafirmat el seu “compromís amb la creació de valor a llarg termini” per a Criteria; una tasca imprescindible per “assegurar el dividend social que fa possible l’acció transformadora de la Fundació”.